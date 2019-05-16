Автобус с пассажирами опрокинулся в пригороде Актобе (ВИДЕО)

По словам водителя автобуса, его подрезала "Газель". Во время ДТП в автобусе находились водитель, кондуктор и четыре пассажира, сообщили в областном департаменте полиции.
"Двух пассажиров с телесными повреждениями доставили в больницу. Женщину 1985 года рождения госпитализировали - у нее закрытая черепно-мозговая травма. Второго пострадавшего отпустили - у него ушибы", - пишет портал "Мой город".
Напомним, недавно в Жамбылской области при опрокидывании автобуса погибли 11 человек. В аварии пострадали граждане Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.
В конце февраля 2019 года на трассе Атырау - Уральск столкнулись грузовик и автобус. В результате аварии три пассажира погибли, около 20 получили ранения.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства