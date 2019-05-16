Автобус с пассажирами опрокинулся в пригороде Актобе (ВИДЕО)

Актобе. 14 мая. Kazakhstan Today - Сегодня в пригороде Актобе, у въезда в поселок Саздинский, опрокинулся пассажирский автобус, передает Kazakhstan Today.

По словам водителя автобуса, его подрезала "Газель". Во время ДТП в автобусе находились водитель, кондуктор и четыре пассажира, сообщили в областном департаменте полиции.

"Двух пассажиров с телесными повреждениями доставили в больницу. Женщину 1985 года рождения госпитализировали - у нее закрытая черепно-мозговая травма. Второго пострадавшего отпустили - у него ушибы", - пишет портал " Мой город ".

В конце февраля 2019 года на трассе Атырау - Уральск столкнулись грузовик и автобус. В результате аварии три пассажира погибли , около 20 получили ранения.





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