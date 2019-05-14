Автобус сбил двух пешеходов в Нур-Султане

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Нур-Султан. 13 мая. Kazakhstan Today - В Нур-Султане автобус проехал на красный сигнал светофора и сбил двух пешеходов, передает Kazakhstan Today.

Водитель автобуса маршрута №21 проехал пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на двух пешеходов, сбив правой стороной переднего бампера. Прибывшим на место сотрудником управления административной полиции был составлен протокол в отношении водителя автобуса, материалы дела направлены в органы дознания для вынесения процессуального решения", - сообщили в пресс-службе компании Astana LRT, пишет Kazpravda.kz .

Авария произошла на проспекте Кабанбай батыра. Водитель автобуса отстранен от занимаемой должности.

1 мая в столице произошла авария с участием двух пассажирских автобусов, двух микроавтобусов и легкового автомобиля . В результате происшествия пассажирку микроавтобуса доставили в больницу с ушибом мягких тканей головы, а позже отпустили домой.

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