Автобус сбил двух пешеходов в Нур-Султане

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Водитель автобуса маршрута №21 проехал пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на двух пешеходов, сбив правой стороной переднего бампера. Прибывшим на место сотрудником управления административной полиции был составлен протокол в отношении водителя автобуса, материалы дела направлены в органы дознания для вынесения процессуального решения", - сообщили в пресс-службе компании Astana LRT, пишет Kazpravda.kz.
Авария произошла на проспекте Кабанбай батыра. Водитель автобуса отстранен от занимаемой должности.
Это не первый случай ДТП с участием автобусов в Нур-Султане. 26 марта этого года на пересечении проспектов Кабанбай-батыра и Улы Дала произошло столкновение трех автобусов №№ 303, 12, 53, машины скорой помощи и легкового автомобиля Hyundai. В аварии погибли два человека, еще 27 получили травмы.
1 мая в столице произошла авария с участием двух пассажирских автобусов, двух микроавтобусов и легкового автомобиля. В результате происшествия пассажирку микроавтобуса доставили в больницу с ушибом мягких тканей головы, а позже отпустили домой.
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