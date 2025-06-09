Автобус выехал на железнодорожные пути перед приближающимся поездом в Жамбылской области

Участок открыт для всех видов автотранспорта

Фото: КазАвтоЖол

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Шымкент. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 16.00 7 июня последствия ДТП с участием крупногабаритного грузовика на трассе Тараз - Шымкент полностью ликвидированы, сообщает "КазАвтоЖол".





За несколько дней была проведена масштабная и напряженная работа: специалисты работали круглосуточно, чтобы безопасно извлечь многотонный груз, поднять трал и восстановить проезжую часть. Каждый этап - от расчистки до финального контроля состояния покрытия - потребовал слаженности, техники и высокой ответственности.





Теперь движение полностью восстановлено. Участок открыт для всех видов автотранспорта.





Напомним, 4 июня в Туркестанской области на 653-м километре автодороги Тараз - Шымкент произошло ДТП с участием крупногабаритного грузовика, передвигавшегося без соответствующего разрешения.