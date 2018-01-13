BMW сбил двух человек на остановке в Караганде, один из них скончался

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BMW сбил двух человек на остановке в Караганде, один из них скончался13.01.2018
Происшествия  17:31

Караганда. 1 января. Kazakhstan Today - Автомобиль BMW сегодня въехал в остановочный комплекс в Караганде, сбив двух человек. Один из пострадавших скончался на месте происшествия, передает Kazakhstan Today.

По информации ДВД Карагандинской области, 35-летний водитель не справился с рулевым управлением и въехал в остановку. От полученных травм стоявший на остановке 71-летний житель города скончался на месте.

Кроме того, с места аварии госпитализирован другой пострадавший в возрасте 69 лет.

По факту ДТП ведется расследовлание.
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