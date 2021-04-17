Большая часть очагов пожара в Балхашском районе потушена

МЭГПР РК

ТАЛДЫКОРГАН. 16 АПРЕЛЯ - Пожар, произошедший 14-15 апреля 2021 года в Балхашском районе Алматинской области, затронул территории Таукумского лесничества КГУ "Куртинское лесное хозяйство", Коктальского и Аккольского лесничеств КГУ "Баканас", а также Иле-Балхашского государственного природного резервата, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На территории Таукумского лесничества пожар остановлен вечером 15 апреля. На месте продолжается работа по полной локализации пожара, в которой участвуют 24 человека из государственной лесной охраны, пожарная машина, трактор, 3 легковых автомобиля, 6 человек и авто из районного отдела по ЧС", - сообщили в пресс-службе Министерства экологии геологии и природных ресурсов РК.

По информации ведомства, в Коктальском лесничестве огонь также остановлен. В тушении пожара задействованы 22 человека, 2 пожарные машины из государственной лесной охраны, трактор, 4 патрульных транспорта, 5 человек и пожарный автомобиль из районного отдела по ЧС.

В Аккольском лесничестве пожар потушен силами 7 человек РГКП "Казавиалесозащита" и 3 человек из районного округа.

При этом на территории Иле-Балхашского государственного природного резервата, близ Балхаша, на острове Узынарал, который граничит с Карагандинской областью, наблюдается пожар. В его тушении участвуют 24 человека и 4 автотранспорта.

В устье реки Или огонь остановлен, ведутся работы по локализации пожара. В связи с тем что территория возгорания является камышистой водно-болотистой, бездорожной местностью, возникают трудности для прямого доступа к очагам огня и их тушению", - заключили в Минэкологии, добавив, что информация о площади возгорания и причиненном ущербе уточняется.





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