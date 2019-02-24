Четыре человека стали жертвами дорожной аварии на трассе Тараз - Мырзатай

Тараз. 21 февраля. Kazakhstan Today - На трассе Тараз - Мырзатай в Жамбылской области произошло столкновение двух иномарок, в результате которого погибли четыре человека, передает Kazakhstan Today.

Авария произошла вчера утром в одном километре от села Коктал Байзакского района.

Водитель автомашины марки Nissan Maxima, следуя со стороны Тараза в направлении села Мырзатай, не справился с рулевым управлением и совершил лобовое столкновение со встречным легковым автомобилем Audi-80. В результате столкновения произошло возгорание Nissan Maxima. Водитель и три пассажира Audi-80 скончались на месте", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

По факту ДТП начато досудебное расследование по статье УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".

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