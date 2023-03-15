Дачников Уральска предупредили о возможной эвакуации

По словам местных жителей, паводок такого масштаба в последний раз был в 1993 году

Фото: акимат Актюбинской области

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Актобе. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В поселке Кобда Кобдинского района Актюбинской области решением акима района Болата Кулова объявлен режим ЧС местного масштаба. Об этом - В поселке Кобда Кобдинского района Актюбинской области решением акима района Болата Кулова объявлен режим ЧС местного масштаба. Об этом сообщили в пресс-службе акима области.





Из-за резкого повышения температуры и выпадения осадков в ряде районов Актюбинской области вода подобралась к населенным пунктам. 13 марта в Кобдинском районе из-за большого потока талых вод со степи в поселке Кобда произошло подтопление 15 жилых домов, 32 дворовых территорий, здания ФОК, двух школ и двух коммерческих объектов, расположенных в низине населенного пункта. Жители были эвакуированы.





По данным акимата региона, в населенном пункте продолжается реализация противопаводковых мероприятий: работает спецтехника, усилена работа по отсыпке инертных материалов, укладке мешкотары и откачке воды. Вчера ход работ проинспектировал аким области Ералы Тугжанов.





акимат Актюбинской области





Напомним, что в целях обеспечения безопасности жителей и предотвращения затопления населенного пункта было принято решение вскрыть один отрезок дороги международного значения Самара - Шымкент на 613-м км.





По поручению акима области были начаты работы по устройству металлических водопропускных труб и засыпке инертными материалами. Глава региона поручил завершить работы в сжатые сроки и восстановить движение автотранспортных средств на дороге.





Ознакомившись с принимаемыми мерами, глава региона поручил после ликвидации паводка разработать проект по устройству постоянных водопропускных труб с максимальной пропускной способностью не только на указанном участке, но и на всех участках с рисками перелива через автодорогу и затопления населенных пунктов.





Акимату Кобдинского района поручено рассмотреть вопрос строительства дамбы на обеих сторонах участка автодороги Кобда - Уил для пропуска воды через автодорогу Самара - Шымкент для недопущения перелива в сторону поселка Кобда и затопления самого поселка.





На встрече с жителями Ералы Тугжанов подчеркнул, что каждой пострадавшей семье будет оказана вся необходимая помощь.





Самое главное - обеспечена безопасность населения. В районе создана комиссия, все дома будут обследованы. Всех поддержим, средства выделим, максимально оперативно все восстановим. Будет проведен тщательный анализ данной ситуации и приняты меры по недопущению повторения паводка", - подчеркнул Ералы Тугжанов.





Кобдинцы отмечают, что паводок такого масштаба в последний раз был в 1993 году.





Ситуация в Кобдинском районе взята под особый контроль, отметили в акимате.









Как сообщалось ранее, активные противопаводковые мероприятия продолжаются также в Западно-Казахстанской области. По данным областного ДЧС , только за истекшие сутки на опасных участках набрано и уложено порядка 3 тысяч штук мешков с инертными материалами, откачано более 30 тысяч кубометров воды, перерыты траншеи для отвода воды на 11 участках.





МЧС РК





В целях оценки обстановки состояния рек Деркул и Чаган проведен облет совместно с представителями МИО, ДЧС, Казгидромет, Казводхоз по маршруту Уральск - район Байтерек.





МЧС РК





Вчера из 5 подтопленных домов была полностью откачана вода, что дало возможность 26 эвакуированным людям Сырымского района вернуться в свои жилища. Еще 28 человек размещены в пунктах временной эвакуации, 205 человек находятся у родственников. Отогнано в безопасные места более 280 голов сельскохозяйственных животных. Подтопленными остаются 40 домов.