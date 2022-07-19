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Два пассажирских автобуса столкнулись в Экибастузе

18.07.2022, 13:12 26906
Два пассажирских автобуса столкнулись в Экибастузе
Фото: instagram/ekibastuz_live
ЭКИБАСТУЗ. 18 ИЮЛЯ - В Экибастузе в аварии с двумя пассажирскими автобусами пострадали три человека, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Два городских автобуса - № 7 и № 33 попали в ДТП на перекрестке улиц М. Жусупа и Б. Жырау. Авария произошла 18 июля в 8.15", - сообщает ekibastuz_live со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

 
На место ДТП направили бригаду скорой помощи. Пострадали три человека, всех доставили в экибастузскую городскую больницу, проинформировали в областной станции скорой помощи.
 
На месте аварии работают полицейские.

 

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Виновные в крушении катера на Бухтарминском водохранилище могут получить до двух лет тюрьмы

19.07.2022, 09:40 1476
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 19 ИЮЛЯ - До двух лет тюрьмы грозит экипажу катера, который несмотря на сообщение о шторме вывез отдыхающих на прогулку по Бухтармтнскому водохранилищу и потерпел крушение, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Полиция проводит досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации речного транспорта", информирует телеканал "Астана".
 
17 июля несмотря на предупреждение о шторме, экипаж не стал отказывать туристам в водной прогулке. Но сильный ветер - до 20 метров в секунду - опрокинул теплоход. На борту находились три члена экипажа, 21 пассажир, в том числе дети. К счастью, все они спасены благодаря другим отдыхающим. Момент спасения попал на видео. Четверо мужчин с берега заметили тонущее судно, бросились на помощь на гидроскутере и катере. Затем по четкому плану начали вывозить тонущих людей, отметил замначальника Департамента по ЧС. 
 

Данную операцию они осуществили в два хода. Первоначально они соответственно оттуда вывезли маленьких детей, то есть помощь была оказана несовершеннолетним. После, последним рейсом они оттуда вывезли уже взрослых и членов экипажа", - рассказал замначальника ДЧС ВКО Арман Токанов.

 
Спасенные в удовлетворительном состоянии, даже медицинская помощь им не понадобилась. По факту ЧП проводятся экспертизы.

 

Взрыв на АГЗС в Актюбинской области: назначена пожарно-техническая экспертиза

18.07.2022, 19:56 18146
Фото: пресс-служба комитета промышленной безопасности МЧС РК
АКТОБЕ. 18 ИЮНЯ - 17 июля в 19.02 на телефон 101 отдела по ЧС Алгинского района Актюбинской области поступил сигнал о пожаре на автогазозаправочной станции ТОО "Лимангаз", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Пожар ликвидирован силами службы пожаротушения Алгинского района. Жертв и пострадавших нет. На территории объекта находились два работника, сообщает пресс-служба комитета промышленной безопасности МЧС РК.
 
По предварительной информации, АЗГС с 12.00 не работала. Очевидцы утверждают, что загоревшийся сосуд был пустым.
 
Для выяснения причины пожара ОЧС Алгинского района назначена пожарно-техническая экспертиза. Департаментом Комитета промышленной безопасности МЧС по Актюбинской области создается комиссия для расследования данного происшествия, на место происшествия направлен государственный инспектор промышленной безопасности.
 
Подробная информация будет представлена после проведения расследования и выяснения всех обстоятельств пожара.
 
Напомним, в результате взрыва уничтожены 1 легковая автомашина марки "Тойота Камри", 1 погрузочная автотехника, 2 топливораздаточные колонки и разрушено административное здание заправки площадью 22 квадратных метра с последующим горением.
 

В Уральске в результате ДТП погибли восемь человек

18.07.2022, 17:16 22611
В Уральске в результате ДТП погибли восемь человек
Фото: Depositphotos
УРАЛЬСК. 18 ИЮНЯ - Смертельная авария произошла 18 июля в 2.22 на объездном шоссе, напротив АЗС VenOil, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Столкнулись Nissan (в авто был только водитель) и Lada (в машине находились пятеро взрослых и двое детей), сообщает портал "Мой город".
 
По словам начальника местной полицейской службы ДП ЗКО Мерхата Аженова, за рулем Nissan находился 32-летний водитель. Он на объездном шоссе при обгоне выехал на встречную полосу движения и врезался в Lada.
 
В результате ДТП погибли восемь человек.
 
 

При шторме на Бухтарминском водохранилище затонул пассажирский катер, спасено 24 человека

18.07.2022, 09:07 31591
При шторме на Бухтарминском водохранилище затонул пассажирский катер, спасено 24 человека
Фото: Кадр с видео
УСТЬ-КАМЕНОГОСРК. 18 ИЮЛЯ - При шторме на Бухтарминском водохранилище затонул пассажирский катер, спасено 24 человека, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

17 июля около 19 часов В Уланском районе на Бухтарминском водохранилище, в 3 километрах от базы отдыха "Аюда" в результате сильного ветра, достигающего 20 метров в секунду, попал в шторм и стал тонуть рейсовый пассажирский местный катер, следовавший по маршруту база отдыха "Садко" - база "Аюда". На борту находились 24 человека (21 пассажир и 3 члена команды)", - проинформировали в ДЧС ВКО. 

 
Сообщается, что для спасения людей члены команды во главе с капитаном оперативно развернули спасательный плот, находящийся на катере. 21 пассажир, 9 из которых дети, и команда теплохода благополучно доставлены на базу "Аюда". 
 

Состояние всех граждан удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждаются. Пассажиры были размещены на базе отдыха, им оказана необходимая помощь, организовано питание. Вещи пассажиров были доставлены с места происшествия спасателями ДЧС ВКО на берег", - сообщили в ДЧС.

 
Отмечается, что ранее ДЧС ВКО оповещал о надвигающемся сильном ветре.

 

В Актюбинской области на АЗС произошел мощный взрыв

18.07.2022, 08:23 32601
В Актюбинской области на АЗС произошел мощный взрыв
Фото: Instagram/aqtobe_tjd
АКТОБЕ. 18 ИЮЛЯ - В Актюбинской области на АЗС произошел мощный взрыв, уничтожено несколько автомашин и здание заправки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

17 июля текущего года в 18.50 на пульт дежурно-диспетчерского управления департамента по ЧС поступило сообщение о взрыве (2 хлопка) цистерны емкостью 46 кубометров на газовой заправке "ЛиманГаз", по адресу: Алгинский район, город Алга, улица Абая. На место вызова оперативно выехали сотрудники в составе 26 человек и 7 единиц техники", - проинформировали в областном ДЧС.

 
Сообщается, что в результате огнем уничтожены 1 легковая автомашина марки "Тойота Камри", 1 погрузочная автотехника, 2 топливораздаточные колонки и разрушено административное здание заправки площадью 22 квадратных метра с последующим горением.
 

Силами ДЧС спасено 2 ед. погрузочной техники и две емкости объемом 54 и 10 кубометров. Пожар локализован в 19.44, ликвидирован в 20.02. Жертв и пострадавших нет", - отметили в ДЧС.



 

Троих детей спасли из горящей квартиры в Атырау

17.07.2022, 19:34 46606
АТЫРАУ. 17 ИЮЛЯ - Троих детей и двоих взрослых пожарные спасли из горящей квартиры в Атырау, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сегодня в call-центр поступило сообщение, что из квартиры, расположенной на проспекте Азаттык, идет дым. По прибытии пожарных подразделений было установлено, что открытым огнем горят бытовые принадлежности и мебель спальной в квартире общей площадью 90 квадратных метров", - сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области.

 
Пожарным Атырауской области удалось спасти 5 человек, трое из которых дети.
 
Сообщается, что в результате пожара 31-летняя женщина получила ожоги тела и отравилась угарным газом, она была передана в руки сотрудников скорой помощи. 
 
В тушении пожара были задействованы 12 сотрудников ДЧС Атырауской области и 3 единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.
 

По факту аварии на аттракционе в Атырау возбудили уголовное дело

17.07.2022, 16:41 50181
АТЫРАУ. 17 ИЮЛЯ - По факту аварии на детском аттракционе в Атырау возбудили уголовное дело, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Дело возбуждено по статье 141 УК РК "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей", - сообщили корреспонденту КазТАГ в воскресенье в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.

 
Инцидент произошел 16 июля около 22.30.
 

Детей посадили на аттракцион, через некоторое время он остановился, и когда операторы начали проверять, он сорвался. Сразу вызвали скорую помощь, которая увезла детей. Серьезно никто не пострадал", - уточнили полицейские.

 

В Боровом спасли отдыхающих

17.07.2022, 15:03 53216
В Боровом спасли отдыхающих
Фото: Depositphotos
КОКШЕТАУ. 17 ИЮЛЯ - Казахстанский военнослужащий и россиянка спасли отца с ребенком на озере Большое Чебачье в Щучинско-Боровской курортной зоне, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации Минобороны, вечером 14 июля, находясь на озере, Ескендир Касымбай заметил волнение людей и услышал крики о помощи. Оказалось, что примерно в полукилометре от берега на надувном матрасе находились отец и пятилетний ребенок. Усилия взрослого мужчины вернуться к месту отдыха из-за усилившегося ветра были тщетными.
 
Ескендир поплыл к ним, а с другой стороны в поддержку ему кинулась россиянка Полина Савельева. Как выяснилось впоследствии - профессиональная пловчиха. 
 
Благодаря совместным действиям молодым людям удалось взять ситуацию под контроль и начать движение к берегу. Мужчина через некоторое время начал плыть самостоятельно, но уже недалеко от берега начал тонуть. Наблюдавшие за происходящим отдыхающие своевременно оказали дополнительную помощь. 
 

Плыть туда было не особо тяжело, на обратном пути уже чувствовалась усталость рук и ног, появилась одышка, но помогла физическая подготовка, и я справился. Девушка, которая участвовала со мной в спасении, занималась плаванием. Так что спорт помог нам", - поделился подробностями старший лейтенант Ескендир Касымбай.

 

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