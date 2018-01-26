Эксперты выявили ошибки врачей в деле о гибели трехлетней девочки в Караганде

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Эксперты выявили ошибки врачей в деле о гибели трехлетней девочки в Караганде26.01.2018
Происшествия  11:23

Караганда. 26 января. Kazakhstan Today - Комиссия Департамента охраны общественного здоровья Карагандинской области завершила проверку действий врачей областной инфекционной больницы. Поводом для внеплановой проверки стали обвинения родителей скончавшейся Айзере Какармановой в халатности врачей, передает Kazakhstan Today со ссылкой на портал nv.kz.

Как указано в акте комиссии, врачи допустили ряд ошибок. В ходе проверки обнаружились новые подробности. В частности, выяснилось, что 29-го декабря девочке неправильно сделали промывание.

"Должны были сделать промывание простой водой, а они сделали его каким-то солевым раствором. И с этого все началось: все вирусы... У ребенка при вскрытии обнаружили начинающуюся пневмонию. Они все это запустили и не смотрели за ребенком вообще. Говорят, что ребенка можно было спасти: системами, помещением в реанимацию. Также выяснилось, что ребенка 30-го числа никто не обследовал, хотя я находилась до часу и тридцати пяти минут в больнице, а обход проводился с девяти до часу. Просто отпустили нас и выписали, никаких назначений не было. И даже медсестра, которая взяла у меня расписку, написала в документах, что рвоты, поноса, ничего нет, ребенок в нормальном состоянии", -говорит Диана Какарманова, мать Айзере.

Комиссия обнаружила новых виновных. В частности, комиссия установила, что дежурный врач не является инфекционистом, а имеет квалификацию педиатра. Также комиссия выявила нарушения в действиях врача приемного покоя, лечащего врача и нескольких медсестер.

"Нашлись новые виновные. Выяснилось, что наш врач, дежуривший 31-го числа [в день смерти Айзере], работает там всего лишь год. Она просто педиатр, никакой не инфекционист. У нее даже нет сертификата, что она должна работать в этой больнице. Члены комиссии ознакомили меня с выводами проверки. В акте указано, что в действиях врачей усматриваются признаки двух статей - по части 3 статьи 317 УК "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником" и по части 3 статьи 322 УК "Незаконная медицинская деятельность", - добавила Какарманова.

По данным издания, в состав комиссии входили инфекционист, педиатр, рентгенолог и патологоанатом. Акт проверки передан следователю Михайловского отдела полиции УВД Караганды для приобщения к материалам уголовного дела.

Как сообщалось ранее, трехлетняя Айзере Какарманова скончалась утром 31 декабря в Областной инфекционной больнице, куда 23 декабря поступила с диагнозом ОРВИ. Бронхит вылечили и готовили маму с ребенком к выписке, однако у девочки началась рвота. Врачи заподозрили отравление и промыли малышке желудок. Рвота прекратилась, но поднялась температура. 30 декабря мама решила выписаться из больницы, так как, по ее словам, девочка не получала лечения. Однако вечером того же дня женщина вновь обратилась к врачам за помощью. Айзере снова госпитализировали, но девочку не спасли. Родители девочки заявили о халатности со стоны врачей. Патологоанатомическое вскрытие подтвердило диагноз "острая кишечная инфекция".

Третьего января в больнице Темиртау умер годовалый малыш. Аслан поступил с температурой и рвотой, под наблюдением врачей ребенок был полдня, но спасти его так и не удалось. По словам родителей, когда у сына стали леденеть руки и ноги, никто ему не помог. Медики же заявляют, что сделали все, что смогли.

"Согласно протоколу лечения, все было назначено правильно. Маму мы тоже понимаем, я искренние соболезнования ей приношу. Значит, служебное расследование будет проведено. Все меры будут приняты", - заверил директор Центральной больницы Темиртау Самат Кенжибаев.
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