База отдыха горит в Акмолинской области, вблизи Нур-Султана

Кокшетау. 10 июня. Kazakhstan Today - Крупный пожар тушат в экокомплексе Аstana Resort, расположенном в поселке Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.

Сообщение о пожаре поступило в 15.41. Экокомплекс включает 3 гостевых дома, сауну и столовую. До прибытия первого пожарного подразделения самостоятельно эвакуировались 45 человек (30 отдыхающих и 15 сотрудников), сообщили в пресс-службе КЧС РК.

Первый пожарный расчет ДЧС Нур-Султана прибыл на место вызова в 16.01. Пожар локализован в 17.10, пока не ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Предварительная площадь пожара - 1500 квадратных метров.





Отмечается, что расстояние от комплекса до ПЧ-16 Аршалынского района составляет 50 километров.

В ликвидации пожара задействованы силы и средства ДЧС Акмолинской области (8 сотрудников и 2 единицы техники), ДЧС Нур-Султана (21 сотрудников и 4 единицы техники), Астана-Орманы (1 работник и 1 единица техники). Всего 30 человек и 7 единиц техники.

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