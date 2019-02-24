Алматы. 4 февраля. Kazakhstan Today - Гражданка Казахстана скончалась во время полета из Дели в Алматы, передает Kazakhstan Today.

3 февраля, во время рейса авиакомпании Air Astana, следовавшего в Алматы из Дели, скончалась пассажирка. Известно, что 67-летняя гражданка Казахстана почувствовала себя плохо накануне вылета, билет обменяли на следующий день", - сообщила в Facebook пресс-служба Международного аэропорта Алматы.

По предварительной информации, женщина страдала онкологическим заболеванием. Во время полета ее состояние резко ухудшилось, по прибытии воздушного судна сотрудники медицинской службы Международного аэропорта Алматы констатировали смерть.

Кроме этого, в Комитете гражданской авиации МИИР РК сообщили о еще одном авиаинциденте.

У самолета Bombardier CRJ-2 иностранной авиакомпании KATA AIR Sudan, совершившего в 12.45 посадку в Международном аэропорту Алматы после планового облета, при пробеге по полосе произошло задымление шасси. Службой поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Алматы задымление было оперативно устранено. Экипаж в составе двух человек не пострадал. Полет выполнялся без пассажиров. Департаментом по расследованию транспортных происшествий и инцидентов МИИР РК будет начато расследование", - проинформировало ведомство в Facebook.

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