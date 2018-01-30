Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
30 января 2018
  • 10
  • :
  • 13
Все области
-27º Туман
днем -6º    ночью -7º
17:00
.
Aнонс

Из поломанных на трассах Кызылординской области автобусов эвакуировали 67 замерзающих пассажиров29.01.2018
Происшествия  19:27

Кызылорда. 29 января. Kazakhstan Today - Полицейские Кызылординской области эвакуировали с трасс Самара - Шымкент и Кызылорда - Арал 67 пассажиров автобусов, передает Kazakhstan Today.

В минувшую субботу сотрудники местной полицейской службы ДВД Кызылординской области, патрулировавшие трассу Самара - Шымкент, заметили недалеко от населенного пункта Тартогай автомашину марки "Мерседес-Спринтер", которая стояла на обочине дороги. В ходе проверки было установлено, что из-за сильного мороза в транспортном средстве замерзло дизтопливо. В салоне данной автомашины находились 20 пассажиров, сообщили в пресс-службе ДВД.

Полицейские предприняли все меры для того, чтобы спасти пассажиров от холода. Для этого они останавливали попутный транспорт, на котором отправляли пассажиров в ближайшие населенные пункты. Неисправную автомашину позже отбуксировали до станции технического обслуживания поселка Шиели.


"Аналогичный случай был зафиксирован на трассе Кызылорда - Арал. В этом случае сотрудники полиции спасли 47 пассажиров. Сотрудники полиции помогли пассажирам и водителям 15 автобусов, тем самым предотвратив чрезвычайные происшествия", - уточнили в пресс-службе.
Просмотров: 5857
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   происшествия
29.01.2018   19:27
Из поломанных на трассах Кызылординской области автобусов эвакуировали 67 замерзающих пассажиров
29.01.2018   18:45
Фото: http://yk-news.kz
В Восточном Казахстане участковый помог двум школьницам и их бабушке выбраться из затопленного села
29.01.2018   17:55
Сообщение о взрывном устройстве в одном из офисов проверяют в Алматы (ВИДЕО)
29.01.2018   16:52
Фото: altaynews.kz
Трех маленьких детей спас студент из пожара в общежитии в Семее
29.01.2018   16:16
Фото: Sputnik Казахстан
В Астане на глазах у отца под колесами автомобиля погибла девятиклассница
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today