Из поломанных на трассах Кызылординской области автобусов эвакуировали 67 замерзающих пассажиров

Кызылорда. 29 января. Kazakhstan Today - Полицейские Кызылординской области эвакуировали с трасс Самара - Шымкент и Кызылорда - Арал 67 пассажиров автобусов, передает Kazakhstan Today.

В минувшую субботу сотрудники местной полицейской службы ДВД Кызылординской области, патрулировавшие трассу Самара - Шымкент, заметили недалеко от населенного пункта Тартогай автомашину марки "Мерседес-Спринтер", которая стояла на обочине дороги. В ходе проверки было установлено, что из-за сильного мороза в транспортном средстве замерзло дизтопливо. В салоне данной автомашины находились 20 пассажиров, сообщили в пресс-службе ДВД.

Полицейские предприняли все меры для того, чтобы спасти пассажиров от холода. Для этого они останавливали попутный транспорт, на котором отправляли пассажиров в ближайшие населенные пункты. Неисправную автомашину позже отбуксировали до станции технического обслуживания поселка Шиели.

"Аналогичный случай был зафиксирован на трассе Кызылорда - Арал. В этом случае сотрудники полиции спасли 47 пассажиров. Сотрудники полиции помогли пассажирам и водителям 15 автобусов, тем самым предотвратив чрезвычайные происшествия", - уточнили в пресс-службе.

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