Из-за поврежденного вандалами кабеля без электричества остались два крупных жилых комплекса в Астане

Астана. 7 февраля. Kazakhstan Today - Вышедший из строя электрокабель оставил без электричества два крупных жилых комплекса в Астане, сообщается на сайте столичного акимата.

По сообщению столичной энергослужбы "Астана-РЭК", 5 февраля в 23.53 по местному времени вышли из строя два высоковольтных кабеля, питающие распределительный пункт №187, который обеспечивает электроэнергией два столичных жилых комплекса - "Итальянский квартал" и "Городской романс". Причиной аварии стало короткое замыкание, передает Kazakhstan Today.

"Cпециалисты энергослужбы ведут ремонтные работы по устранению аварии. Однако определить места повреждения линии сложно, поскольку на данном участке неоднократно похищали кабель. Между тем указанное энергохозяйство, а также РП-187 не состоят на балансе городских сетей, поскольку владельцем объектов является компания "БазисИнвестСтрой". Протяженность кабельной линии составляет 2,5 километра", - уточняется в сообщении.

Тем не менее для поддержания жизнедеятельности указанных жилых комплексов специалисты "Астана-РЭК" оперативно установили дизельные генераторы на общедомовые нужды. Энергослужба принимает все возможные меры для устранения аварии - задействован весь личный состав, а также имеющаяся техника и оборудование. Работы продолжаются, добавили в акимате.

Прошлой ночью на место аварии выехал аким Астаны Асет Исекешев.

"Сейчас на месте аварии с коллегами обсудили план действий. Несколько участков повреждённого кабеля восстановили. Однако в процессе подключения кабель не выдержал напряжения. Аварийная работает, в настоящее время устраняет очередное повреждение. Работы, к сожалению, займут не менее часа. Причина в следующем: вандалы сняли медную оболочку кабеля, которая призвана обеспечить заземление и надёжность работы кабеля в случае замыкания. В данном случае два километра кабеля находятся без медной оболочки. Сети находятся в собственности "Базиса". Сейчас поговорил с Беловичем (Алексадр Белович - глава корпорации "Базис-А") о необходимости замены кабеля на антивандальный вариант (циркониево-алюминиевый). Тем не менее, наши службы подключили два дизель-генератора (и один ещё "Базис"), и обеспечили временное энергоснабжение объектов, что позволило дать тепло, воду и работу лифтов", - проинформировал Исекешев в Facebook.

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