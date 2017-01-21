Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Китая

Алматы. 21 января. Kazakhstan Today - По данным казахстанской сейсмической опытно-методической экспедиции, 21 января, в 02.06, произошло землетрясение, эпицентр которого расположен в 366 километрах на юго-восток от Алматы, на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения составил 10,1, магнитуда MPV - 4,3, передает Kazakhstan Today.
Подземные толчки залегали на глубине 10 километров. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет имеется.
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