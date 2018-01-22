Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение в Китае

Алматы. 21 января. Kazakhstan Today - Казахстанские сейсмологи 21 января, в 07.39, зарегистрировали землетрясение в Китае магнитудой 4,1, передает Kazakhstan Today.

По данным сейсмологов, землетрясение, эпицентр которого расположен в 311 километрах на юг от Алматы, произошло на территории Китая.

"Энергетический класс землетрясения - 9,5. Глубина - 20 километров. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет", - говорится в сообщении.

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