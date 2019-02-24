Алматы. 4 февраля. Kazakhstan Today - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 4 февраля 2019 года в 07.37 (4 февраля 2019 года в 01.37 по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 331 километре на северо-восток от Алматы, на территории Китая. Энергетический класс землетрясения - 8,8. Магнитуда MPV - 3,8. Глубина - 15 километров.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

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