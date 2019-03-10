Алматы. 9 марта. Kazakhstan Today - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Таджикистана, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 9 марта 2019 года, в 19.06 (9 марта 2019 года в 13.06 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 683 километрах на юго-запад от Алматы, на территории Таджикистана.

Энергетический класс землетрясения - 11,1. Магнитуда MPV - 5,1. Глубина - 15 километров.

Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

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