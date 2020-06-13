Почти 750 тонн муки уничтожил пожар в хлебоприемном пункте в СКО

Петропавловск. 12 июня. Kazakhstan Today - Крупный пожар произошел на территории хлебоприемного пункта в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области, передает Kazakhstan Today.

Сегодня в 05.36 на телефон 101 поступила информация о пожаре на территории ХПП ТОО "Нур компания Астык ЛТД" в селе Кондратовка. На тушение пожара были направлены пожарные подразделения из Кызылжарского района и Петропавловска. При этом прибытие пожарных из областного центра (расстояние 25 километров) было затруднено неудовлетворительным состоянием дороги, сообщили в пресс-службе ДЧС СКО.

На момент прибытия подразделений открытым огнём горел склад секционного типа, под одной крышей; была угроза распространения пожара на соседние здания и сооружения предприятия", - уточнили в ведомстве.

В ликвидации пожара были задействованы 11 единиц техники и 40 человека личного состава Службы пожаротушения ДЧС, а также добровольное противопожарное формирование объекта в составе 3 человек и 1 единицы техники. Для тушения пожара было создано 3 боевых участка, ликвидация была осложнена сильным задымлением и высокой температурой.

В результате пожара огнём была уничтожена кровля склада на площади 1100 квадратных метров, 748 тонн муки в мешках, 20 тонн отрубей и вилочный погрузчик. Пожарным удалось спасти соседние здания мельничного комплекса и складские помещения.

Пожар был локализован в 07.29 и полностью ликвидирован в 10.07. Жертв и пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются.

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