Мансарда сгоревшего дома в Алматы была сделана из горючих материалов

Алматы. 5 апреля. Kazakhstan Today - В департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы сообщили подробности пожара в жилом доме в микрорайоне Кокжиек, который вспыхнул сегодня, передает Kazakhstan Today.

По информации ДЧС, сегодня, в 16.03, на пульт 101 поступило сообщение о горении балконов шестиэтажного жилого дома (пять этажей и мансарда) в Жетысуском районе, микрорайоне "Кокжиек". Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 16.10.

К моменту прибытия пожарных открытым пламенем горели балконы дома. Пожарные эвакуировали людей, параллельно подавая стволы на тушение пожара. На месте пожара был организован штаб, для борьбы с огнем развернуто 2 боевых участка, рассредоточенных по периметру здания.

"Как выяснилось, произошло горение балконов и квартир с последующим переходом на мансардный этаж и кровлю. Мансардный этаж полностью выполнен из горючих материалов, и, дойдя до него, огонь по пустотам, по горючим утеплителям получил мгновенное распространение по всей площади", - рассказали в пресс-службе.

По информации ДЧС, из запертой квартиры спасено двое детей. Из дома эвакуировано 300 человек, из них 52 ребенка.

Пожар локализован в 17.44 и ликвидирован в 18.06. Площадь пожара составила 1180 квадратных метров. Представителями местного исполнительного органа определено временное расселение жильцов дома в общеобразовательной школе №177, сообщили в пресс-службе.

В ликвидации пожара было задействовано 86 человек личного состава и 25 единиц техники Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ, ДЧС Алматы - 12 человек, ДВД Алматы - 52 человека и 7 единиц техники.

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