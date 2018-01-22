МЧС Узбекистана опубликовало список всех погибших при пожаре в автобусе в Актюбинской области

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МЧС Узбекистана опубликовало список всех погибших при пожаре в автобусе в Актюбинской области21.01.2018
Происшествия  12:08

Астана. 21 января. Kazakhstan Today - Министерство по ЧС Республики Узбекистан опубликовало полный список погибших при пожаре в автобусе в Актюбинской области, передает Kazakhstan Today.

По информации Центра управления в кризисных ситуациях МЧС Республики Узбекистан (ЦУКС) 19 января в 22.23 на аэродром "Ташкент-Восточный" произвел посадку специальный военно-транспортный самолет "Ил-76" ВВС Республики Узбекистан с телами 52 граждан Узбекистана, погибших при пожаре в автобусе, произошедшим 18 января на 1068-м километре автотрассы Шымкент - Самара в Актюбинском районе Республики Казахстан.


В настоящее время ведется работа по опознанию их личностей.

Как сообщалось ранее, 18 января, в 10.30, в Иргизском районе Актюбинской области, на 1068-м километре автодороги Самара - Шымкент загорелся пассажирский автобус марки Kassbohrer Setra, направлявшийся из Шымкента в Казань. В результате пожара в автобусе погибли 52 пассажира, все граждане Республики Узбекистан. Еще пять человек - трое казахстанцев и два гражданина Узбекистана - сумели самостоятельно выбраться из автобуса.
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