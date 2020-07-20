Медработники самостоятельно потушили пожар в роддоме в Алматы

Алматы. 19 июля. Kazakhstan Today - В реанимационном отделении родильного дома №1 в Алматы произошел пожар, передает Kazakhstan Today.

18 июля, в 21.47, на пульт 101 ДЧС Алматы поступило сообщение о пожаре в отделении детской реанимации родильного дома №1 по проспекту Сейфуллина, 492.

В ДЧС рассказали, что в реанимации сработала пожарная сигнализация.

Не теряя времени, дежурившая в эту ночь смена сработала четко и без паники, в соответствии с алгоритмом действий при ЧС", - сказали в ДЧС.

Так, восемь новорожденных отделения реанимации были эвакуированы, согласно инструкции, в безопасную зону врачом-акушером-гинекологом Перизат Садыковой, детской медсестрой Арайлым Жиделиевой и другими медработниками.

Один из врачей - Виталий Грушевский - умело использовал порошковый огнетушитель, предотвратив возгорание электропроводки от замкнувшей электрической розетки.

Навыки персонала, отработанные до автоматизма, позволили ликвидировать загорание до прибытия пожарных!" - сообщили в ведомстве.

ДЧС города благодарит руководство и медперсонал за бдительность и высокий профессионализм врачей, способных прийти на помощь не только в оказании медицинской помощи.

Все участники ликвидации возгорания будут представлены к наградам. Жертв и пострадавших нет", - добавили в ДЧС.

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