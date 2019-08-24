Минобороны прекратило поиски казахстанских альпинистов в горах Кыргызстана

Как сообщили в пресс-службе ведомства, группа военных альпинистов вернулась с поисково-спасательной операции, которая проводилась в районе пика Победы Тянь-Шаньского хребта с 19 по 22 августа. Руководитель операции - старший лейтенант Василий Пивцов, капитан Максут Жумаев и майор Аманжол Рахметов проводили поиски пропавших 15 августа казахстанцев Александра Чечулина, Мурата Отепбаева и Андрея Корнеева.
Вечером 18 августа родственники обратились к общественности с просьбой о помощи в поиске пропавших. Сотрудниками Министерства обороны было принято решение оказать всестороннее содействие в поисках казахстанцев. В течение нескольких часов по тревоге была подготовлена группа к вылету в базовый лагерь пика Победы и поисковым работам. Утром 19 августа военные альпинисты прибыли в базовый лагерь Каркара, однако погодные условия, ветер и плохая видимость не позволили совершить облёт", - рассказали в ведомстве.
Поиски начались 20 августа. За все время проведения операции группа совершила 14 облетов над зоной предполагаемого местонахождения потерпевших - на высоте от 5100 до 6000 метров. Максимальное приближение к склону составило 70 метров. Визуальный осмотр и анализ информации, полученной с тепловизоров, результатов не дали: признаков нахождения живых людей, тел и других следов обнаружено не было.
Как подчеркнули в пресс-службе, поиски осложнялись тем, что маршруты восхождений на пик Победы достаточно широкие, зона возможного местонахождения слишком большая. Погодные условия для поисковых работ были неблагоприятные - большое количество осадков увеличило высоту снежного покрова в базовом лагере на 1,5 метра, а также повысило опасность схода лавин. Отправка пешей группы была нецелесообразна.
По имеющимся данным, команда казахстанских альпинистов (Мурат Отепбаев, Андрей Корнеев, Александр Чечулин) взошла на пик Победы 14 августа. Тогда же началось ухудшение погодных условий. В последний раз группа вышла на связь 15 августа с высоты предположительно 6600-6900 метров. Отепбаев и Корнеев сообщили о смерти Александра Чечулина в результате отека легких. Кроме этого, палатки, снаряжение и провизию унесло ветром. Они вырыли снежную яму, чтобы переждать непогоду. 18 августа на поиски вылетел вертолёт МИ-8 туристической компании "Аксай Тревел" (Кыргызстан). Поиски результатов не дали. В горах сошло несколько лавин", - проинформировали в пресс-службе.
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