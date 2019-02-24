Алматы. 14 февраля. Kazakhstan Today - Мужчина погиб, упав в шахту лифта в Алматы, передает Kazakhstan Today.



Как сообщили в департаменте полиции Алматы, в результате происшествия погиб 59-летний мужчина. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 306 УК РК (Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).



Расследованием занимается следственный отдел управления полиции Алатауского района. Обстоятельства происшествия выясняются.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства