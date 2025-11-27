26.11.2025, 10:18 41691
На территории Казахстана произошло землетрясение
Фото: Depositphotos
Алматы. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций Наццентра сейсмологических исследований и информации МЧС РК 26 ноября 2025 года в 07.15 зарегистрировано землетрясение, сообщили в пресс-службе МЧС РК.
Очаг землетрясения располагался на территории Казахстана в 160 км на северо-восток от Алматы.
Подземные толчки ощущались в селе Сарыозек области Жетысу силой 2 балла.
Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало, уточнили в МЧС.
25.11.2025, 17:47 68966
В реке нашли тело пропавшей столичной школьницы
По факту суицида возбуждено уголовное дело
Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В реке нашли тело пропавшей школьницы из города Астаны, сообщает пресс-служба столичного департамента полиции.
24 ноября в 21.00 в полицию поступило заявление от жительницы Астаны о том, что около 18.30 ее дочь ушла из дома и перестала выходить на связь. На ее поиски был оперативно задействован весь личный состав полиции, волонтеры и другие приданные силы. В результате поисковых мероприятий тело школьницы было обнаружено в реке", - заявили в полиции.
Подчеркивается, что по факту суицида возбуждено уголовное дело. Также устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Жамбылской области студента нашли повешенным в сарае.
25.11.2025, 17:00 70891
В Иле-Алатауском нацпарке тушат пожар
Фото: Казавиалесоохрана
Алматы. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В районе Малоалматинского лесничества Иле-Алатауского национального парка тушат пожар, сообщает пресс-служба "Казавиалесоохраны".
Пожар характеризуется как средней степени интенсивности. Проводится оперативное тушение и мониторинг обстановки. Причины возгорания пока не установлены - профильные службы продолжают их выяснение. По предварительным данным, угрозы населенным пунктам и туристическим маршрутам нет. Ситуация находится под контролем оперативных служб", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, для ликвидации возгорания в общей сложности задействованы 8 единиц специальной техники, 1 пожарный вертолет и 25 человек личного состава.
Вертолет обеспечивает авиационную поддержку, работают пожарные автомобили всех задействованных служб", - пояснили в "Казавиалесоохране".
Также сообщается, что пожар локализован, ориентировочная площадь возгорания составляет 1,7 гектара.
Напомним, в сентябре пожар охватил около 120 гектаров в нацпарке "Алтын-Эмель" .
25.11.2025, 09:34 84686
В результате ДТП на трассе Алматы - Бишкек погибли шесть человек
Алматы. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Дорожно-транспортное происшествие произошло на 65-м километре автодороги Алматы - Бишкек, сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.
По предварительным данным, 23-летний водитель автомашины Audi, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с транспортным средством Toyota. В результате ДТП оба водителя и трое пассажиров скончались на месте от полученных травм. Еще один пассажир был доставлен в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, скончался в медицинском учреждении", - проинформировали в полиции.
Кроме того, пятеро пассажиров получили различные травмы и находятся под наблюдением врачей.
В настоящее время проводится комплексное расследование с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Ход следствия находится на особом контроле руководства департамента полиции Алматинской области", - отметили в пресс-службе.
Напомним, за последние месяцы в регионах Казахстана произошел ряд смертельных ДТП.
11 сентября в Мангистауской области в результате опрокидывания микроавтобуса погибли 10 человек.
14 сентября еще 10 жизней унесло столкновение трех автомобилей в области Жетысу из-за выезда на встречную полосу. В Карагандинской области в ДТП погибли пять человек также из-за выезда на встречную полосу движения.
Пять человек погибли в результате аварии с участием грузовика на трассе Павлодар - Кызылорда.
Сразу 12 человек погибли 23 октября в страшной аварии на трассе Самара - Шымкент вблизи поселка Белкопа. Столкнулись грузовой автомобиль DAF и пассажирский автомобиль "ГАЗель". По предварительным данным, грузовик выехал на полосу встречного движения.
Восемь человек погибли в ДТП на трассе в Западно-Казахстанской области.
25.11.2025, 08:54 86696
На нефтебазе в Туркестане произошел пожар
Фото: скриншот из видео
Туркестан. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестане на территории нефтебазы, расположенной на улице Саттарханова, произошел пожар, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
По данным МЧС, огонь быстро начал распространяться, но пожарные оперативно локализовали возгорание и полностью ликвидировали пожар.
Причина пожара устанавливается.
24.11.2025, 08:47 120536
Трое рабочих упали с высоты пятого этажа на стройке в Астане Дополнено
Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане трое рабочих упали с высоты пятого этажа на одной из строительных площадок.
По факту падения рабочих с высоты пятого этажа возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности при проведении строительных работ. В результате падения строительной люльки пострадали трое мужчин. Они были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи", - проинформировали в департаменте полиции.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, добавили в полиции.
Дополнено 24.11.2025, 13.05
В Экибастузе на разрезе "Богатырь" погиб электрослесарь из-за преждевременной подачи электроэнергии на объект, где он работал, сообщает Pavlodarnews.kz.
22 ноября при выполнении производственных работ на разрезе произошел несчастный случай с летальным исходом. Создана комиссия для выяснения обстоятельств происшествия. ТОО "Богатырь Комир" приносит глубокие соболезнования родным и близким", - сообщили на предприятии.
В областном департаменте Комитета государственной инспекции труда рассказали, что будет проведено расследование несчастного случая, по его результатам определят обстоятельства и причину. Между тем полиция начала досудебное расследование по факту нарушения правил охраны труда.
Напомним, ранее в одном из столичных ЖК сорвался лифт с людьми: погиб один человек, двое пострадали.
22.11.2025, 19:02 157916
В Астане семь ЖК остались без света
Электроснабжение уже восстановлено в пяти ЖК
Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В районе Нура города Астаны семь жилых комплексов остались без света из-за аварийного отключения ячеек на подстанции "Туран", сообщает пресс-служба столичного акимата.
Оперативно-выездные бригады работают над восстановлением электроснабжения на РП-217. Три бригады оперативной службы, специалисты Есильского РЭС, службы испытания и диагностики, а также службы кабельных линий были незамедлительно направлены на место. В ходе восстановительных работ уже введены в работу пять трансформаторных подстанций", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что для обеспечения минимально необходимых общедомовых нужд подключены дизель-генераторные установки.
В зоне ограничения остаются потребители семи жилых комплексов. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются", - добавили в пресс-службе.
Позже в акимате заявили, что электроснабжение уже восстановлено в пяти ЖК.
Ранее десять микрорайонов Алматы остались без света.
22.11.2025, 09:35 169521
Пожар в Туркестанской области: выжившую девочку доставили в Шымкент на вертолете
Фото: kazaviaspas.kz
Шымкент. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Выжившую в пожаре в частном доме в селе Алгабас Туркестанской области девочку доставили в Центр гипербарической оксигенации в Шымкенте на вертолете, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям региона.
В ходе перевозки подросток 2018 года рождения, третья пострадавшая в результате пожара в Туркестанской области, была доставлена в Центр гипербарической оксигенации в Шымкенте. Поскольку специализированный центр расположен в Шымкенте, а в Жетысайском районе отсутствует необходимое оборудование для оказания экстренной медицинской помощи, возникла необходимость в срочной транспортировке пострадавшей", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что после посадки она была передана под наблюдение специализированных медицинских работников.
Напомним, рано утром в селе Алгабас произошла страшная трагедия - в результате пожара в частном доме скончались 12 человек, в том числе девять детей. По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".
Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и акиму области оказать всю необходимую помощь близким родственникам и провести расследование причин случившейся трагедии. Также в связи с пожаром в Туркестанской области создана правительственная комиссия.
21.11.2025, 17:44 162501
Автовоз с новыми машинами опрокинулся в кювет в Костанайской области
По факту дорожно-транспортного происшествия полицейскими заведено два административных производства
Костанай. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На трассе в Костанайской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автовоза, сообщили в департаменте полиции региона.
В ходе разбирательства установлено, что 16 ноября на 460-м километре автодороги КАЗ-03 водитель грузового автомобиля марки DAF оставил транспорт без включенных габаритных огней на проезжей части, что создало препятствие для движения других участников дорожного движения. В свою очередь водитель автомобиля ГАЗ с прицепом, избегая столкновения с припаркованным грузовиком, допустил съезд в кювет и опрокидывание, что повлекло повреждение транспортного средства и груза", - проинформировали в полиции.
Как уточнили в ДП, по данному факту водитель грузового автомобиля марки DAF привлечен к административной ответственности по статье 597, часть 3, КоАП РК (Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств).
Водитель автомобиля ГАЗ с прицепом привлечен к ответственности по статье 610, часть 1, КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб).
