Алматы. 16 июня. Kazakhstan Today - На территории ТРК ADK в Алматы произошел пожар, из здания эвакуируют людей, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в городском ДЧС, 16 июня 2020 года, в 18.46, пожарные расчеты ДЧС направились по вызову по адресу: Бостандыкский район, улица Сатпаева, 90. С кровли здания ТРК ADK идет густой черный дым, проводится эвакуация людей.

Площадь горения уточняется. На месте работают 54 человека и 17 единиц техники.

В ДЧС отметили, что проведение работ осложняют заставленные частные машины, задействованы эвакуаторы Службы спасения 109.





Очевидцы, находящиеся в ТРК во время происшествия, сообщили, что сработала пожарная сигнализация.









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