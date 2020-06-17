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На территории ТРК ADK в Алматы произошел пожар, из здания эвакуируют людей

16.06.2020, 19:12 8722
Алматы. 16 июня. Kazakhstan Today - На территории ТРК ADK в Алматы произошел пожар, из здания эвакуируют людей, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в городском ДЧС, 16 июня 2020 года, в 18.46, пожарные расчеты ДЧС направились по вызову по адресу: Бостандыкский район, улица Сатпаева, 90. С кровли здания ТРК ADK идет густой черный дым, проводится эвакуация людей. 
 
Площадь горения уточняется. На месте работают 54 человека и 17 единиц техники. 
 
В ДЧС отметили, что проведение работ осложняют заставленные частные машины, задействованы эвакуаторы Службы спасения 109.

Очевидцы, находящиеся в ТРК во время происшествия, сообщили, что сработала пожарная сигнализация.


 

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