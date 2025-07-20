Несколько сотрудников пострадали в результате несчастного случая на территории "КазАзота" Дополнено
Фото: kazazot.kz
Актау. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Несколько сотрудников пострадали в результате несчастного случая на территории предприятия акционерного общества "КазАзот", сообщает lada.kz.
Для нас это чрезвычайно тяжелое событие. Мы выражаем искреннее сочувствие и поддержку пострадавшим, а также их близким. С первых часов происшествия компания предприняла все возможные меры для оказания помощи. По нашей инициативе к лечению были привлечены главный реаниматолог страны и профильный специалист по термическим ожогам. Все медицинские расходы полностью покрываются за счет предприятия. Мы находимся в постоянном контакте с врачами и семьями пострадавших и сделаем все необходимое для их скорейшего и полного восстановления до возвращения к трудовой деятельности", - заявили в АО "КазАзот".
Компания также незамедлительно уведомила государственные надзорные органы о происшествии. В настоящий момент проводится официальное расследование.
Дополнено 19.07.2025, 17.15
В акимате Мангистауской области рассказали о состоянии пострадавших результате несчастного случая на территории "КазАзота", передает корреспондент агентства.
На производственном объекте АО "КазАзот" произошла техническая авария. На месте происшествия пострадали четыре человека, у всех диагностированы термические ожоги. Двое из них были помещены в реанимационное отделение, а остальные - в травматологическое отделение. Для оказания помощи пострадавшим привлечены главный реаниматолог Республики Казахстан и ведущие специалисты ожоговой медицины. На сегодняшний день состояние пострадавших рабочих стабильное. Оказывается вся необходимая помощь", - заявили в акимате.
Подчеркивается, что ситуация находится под контролем руководства области.
Работы с использованием огня на предприятии выполнялись без оформления соответствующих разрешительных документов. Причиной инцидента могло стать несоблюдение требований охраны труда при работе с огнем в замкнутом пространстве. Для расследования была создана специальная комиссия. По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье 156 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Нарушение правил охраны труда)", - добавили в пресс-службе.
Ранее желтый дым над "КазАзотом" запечатлели на фото и видео очевидцы.