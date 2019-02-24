Огонь в здании офиса Highvill быстро распространился из-за алюкобонда - ДЧС

Астана. 14 февраля. Kazakhstan Today - На месте крупного пожара в офисе Highvill работает испытательная лаборатория ДЧС, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил на брифинге заместитель руководителя ДЧС Астаны Мейрамбек Кайсанов, здание было отделано снаружи алюкобондом, который запрещен в Казахстане из-за горючести.

Через 5 минут на место пожара прибыли подразделения службы пожаротушения. По прибытии первого расчета было установлено, что по всему периметру двухэтажного здания происходило открытое горение с интенсивным выделением дыма. Также началось обрушение внутренних конструкций здания. Демонстрационные макеты жилых помещений были выполнены из горючих OSB-панелей, пенопласта и пластика. Наружная отделка здания была выполнена из алюкобонда, что способствовало быстрому распространению горения", - сказал Кайсанов.

Как пишет Елорда Инфо , благодаря правильно выбранной тактике и слаженности подразделений пожар, сообщение о котором поступило в 21.11, удалось локализовать в 22.45 и ликвидировать в 01.42. Предварительная площадь пожара составляет 1500 квадратных метров. В тушении пожара принимали участие 95 человек личного состава, было задействовано 25 единиц техники. Жертв и пострадавших нет.

"Для установления причины пожара на месте в настоящее время работает испытательная пожарная лаборатория департамента по чрезвычайным ситуациям", - рассказал Мейрамбек Кайсанов.

Он также уточнил, что офис Highvill был принят в эксплуатацию в 2005 году. Тогда запрета на применение алюкобонда не было. Запрет на применение этого материала в Казахстане был введен с 1 января 2009 года.

"К оборудованию, макетам и мебели, которое устанавливают внутри здания, требований нет. О пожаре в здании сообщил охранник. В здании он был один. Все работники покинули здание в 6 часов вечера после окончания рабочего дня. Последняя проверка здания проходила в 2012 году. Данный объект не относится к объектам с массовым пребыванием людей и не относится к торговым домам. Проверка объектов у нас проводится на плановой основе в соответствии с графиком проверок. Сейчас нами в первую очередь проводится проверка объектов образования, дальше будут проверяться объекты здравоохранения. Это объекты высокой степени риска", - заключил он.

Напомним, 13 февраля, в 21.11, на пульт 101 ДЧС Астаны поступило сообщение о пожаре в офисном здании "Хайвилл" по улице Сарыарка. По прибытии пожарных был объявлен третий, повышенный ранг пожара. Из-за обрушений внутренних конструкций было принято решение тушить пожар с наружной стороны. Пожар был локализован в 22.45, ликвидирован в 01.42. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.

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