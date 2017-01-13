Озвучены результаты расследования по факту обрушения дома в Шымкенте

Шымкент. 12 января. Kazakhstan Today - Спецкомиссия по обрушению дома в Шымкенте озвучила результаты расследования.

Рабочая группа была создана после разрушения двухэтажного дома барачного типа, которое произошло из-за взрыва, передает Kazakhstan Today.

"Трагедия случилась 8 января. В 04.25 поступило сообщение от абонента Сафина о взрыве в жилом доме. Аварийная бригада, прибывшая на место, выяснила, что частично обрушилась времянка, состоявшая из двух этажей размером 4 метра на 8 метров. Со слов хозяина дома, в разрушенной времянке проживали две семьи квартирантов", - напоминает портал "Отырар"

Рабочая группа обследовала место происшествия, а также ознакомилась с документами. Известно, что основной дом на участке газифицирован в 1970 году, согласно проекту СУ "Сантехмонтаж". Двухэтажная времянка самовольно газифицирована и подключена от основного дома.

"На газопроводе, на вводе, после крана Ду-20 присоединен кислородный шланг длиной один метр, идущий к четырехконфорочной газовой плите. До соединения с плитой наварена резьба Ду-15, к которой присоединена пластиковая труба протяженностью чуть более 10 метров, предназначенная для водоснабжения. Эта труба использовалась для газоснабжения камина иранского производства, на отводе которой обнаружена трещина. Кислородный шланг соединен со штуцером камина с помощью изоленты (из-за несоответствия диаметра)..." - говорится в заключении рабочей группы.

Из-за разрушения здания рабочая группа не смогла определить наличие или отсутствие дымохода и вентиляционного канала. Основным остается предположение о взрыве газовоздушной смеси в помещении из-за утечки газа. Несоблюдение владельцем дома техники безопасности, самовольное подключение к газоснабжению повлекло за собой трагедию.

Рабочая группа предполагает, что несчастный случай произошел вследствие скопления газовоздушной смеси в помещении времянки; самовольного подключения к газоснабжению времянки и установки газовых приборов без разрешительных документов от газового хозяйства; несоблюдения владельцем времянки техники безопасности при использовании газовых приборов в быту.

Как сообщалось ранее, 8 января в Шымкенте произошел взрыв газовоздушной смеси в частном жилом доме барачного типа. Площадь обрушения составила 64 квадратных метра. Чудом удалось спасти из-под завалов годовалую девочку, но погибла ее мать, пострадали еще 3 человека. Установлено, что по техническому паспорту разрушенное здание числилось гаражом.

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