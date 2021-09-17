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Полицейские Экибастуза задержали пьяную школьницу

16.09.2021, 19:46 4294
ЭКИБАСТУЗ. 16 СЕНТЯБРЯ - 13 сентября, после 23.00, сотрудники ювенальной полиции во дворе одного из домов задержали пьяную 16-летнюю школьницу, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Установлено, что после занятий девушке стало скучно, и она пошла в гости к другу, где они употребили алкоголь, сообщает Polisia.kz.
 
В отношении подростка было проведено медицинское освидетельствование. По данному факту в отношении законного представителя возбуждено административное производство по части 2 статьи 440 КоАП РК. За то, что школьница находилась ночью вне жилища без сопровождения законного представителя в отношении родителя также составлен административный материал по части 2 статьи 442 КоАП РК.
 
Поведение школьницы также было рассмотрено на Совете по профилактике 14 сентября в СОШ №9 Экибастуза. Кроме того, составлен административный протокол и по статье 434-2 КоАП РК за то, что девушка бросала шелуху от семечек на землю на территории школы.
 

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