Полицейские Экибастуза задержали пьяную школьницу

ЭКИБАСТУЗ. 16 СЕНТЯБРЯ - 13 сентября, после 23.00, сотрудники ювенальной полиции во дворе одного из домов задержали пьяную 16-летнюю школьницу, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Установлено, что после занятий девушке стало скучно, и она пошла в гости к другу, где они употребили алкоголь, сообщает Polisia.kz

В отношении подростка было проведено медицинское освидетельствование. По данному факту в отношении законного представителя возбуждено административное производство по части 2 статьи 440 КоАП РК. За то, что школьница находилась ночью вне жилища без сопровождения законного представителя в отношении родителя также составлен административный материал по части 2 статьи 442 КоАП РК.

Поведение школьницы также было рассмотрено на Совете по профилактике 14 сентября в СОШ №9 Экибастуза. Кроме того, составлен административный протокол и по статье 434-2 КоАП РК за то, что девушка бросала шелуху от семечек на землю на территории школы.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства