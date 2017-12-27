После опрокидывания автобуса на трассе в Восточном Казахстане госпитализированы семь человек

Усть-Каменогорск. 26 декабря.Kazakhstan Today - Бригада "Центра медицины катастроф" комитета по ЧС МВД РК оказала экстренную помощь пассажирам и водителям автобуса, перевернувшегося на трассе в Восточном Казахстане, передает Kazakhstan Today.

"Медики осмотрели пассажиров. Шесть человек были доставлены в больницу для осмотра, по предварительным данным, Секисовской скорой помощью. Водитель автобуса госпитализирован "Центром медициной катастроф" в город Усть-Каменогорск. Остальные пассажиры продолжили свой путь на попутках. Всего в автобусе находилось 13 пассажиров", - сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан Руслан Иманкулов.

Как сообщалось ранее, пассажирский автобус опрокинулся, двигаясь из Усть-Каменогорска в сторону Риддера.

По данным КЧС, на данном участке трассы было введено ограничение для грузового транспорта и пассажирских автобусов.

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