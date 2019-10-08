Потолок обрушился на ученицу школы в Нур-Султане

Нур-Султан. 7 октября. Kazakhstan Today - Штукатурка обрушилась на ученицу школы-лицея №71 в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.

Сегодня на уроке первой смены на третьем этаже посыпалась штукатурка. Вместе с ней упала лампа дневного освещения. Осыпавшаяся штукатурка задела ученицу. После обследования во второй городской больнице девочку отпустили домой", - сообщили в столичном управлении образования.

В ведомстве отметили, что в результате инцидента больше никто не пострадал.

После происшествия сотрудники управления образования совместно с ДЧС начали предварительное обследование кабинета, по итогам которого будет озвучена причина. Также назначено техническое обследование остальных кабинетов школы.

Помимо этого, планируется провести обследование во всех объектах образования Нур-Султана с целью избежать подобных ситуаций.

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