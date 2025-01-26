25.01.2025, 12:16 103321
Пожар и взрыв произошли на нефтебазе в Жезказгане: пострадали четыре человека
Фото: МЧС РК
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Жезказган. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Пожар и взрыв произошли на территории одной из нефтебаз, расположенной в городе Жезказгане, сообщает пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Произошло горение трех автомашин специального назначения. До прибытия пожарных подразделений произошел взрыв ГВС с последующим обрушением ангара", - проинформировали в МЧС.
Сообщается, что возгорание на площади 100 квадратных метров было ликвидировано.
В результате пожара госпитализированы четверо сотрудников нефтебазы. Причина пожара устанавливается", - добавили в министерстве.
Напомним, 31 декабря 2024 года в Талдыкоргане произошел взрыв газа, в результате чего загорелся двухэтажный частный жилой дом. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. В результате ЧП пострадали семь человек, двое из которых впоследствии скончались. В компании АО "QazaqGaz Aimaq" прокомментировали происшествие.
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26.01.2025, 09:46 8846
В Петропавловске тушат крупный пожар на предприятии по продаже древесины Дополнено
Фото: МЧС РК
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Петропавловск. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске на улице Кизатова на территории предприятия по реализации древесного материала тушат пожар на предварительной площади 252 квадратных метра, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Пожар локализован на предварительной площади 252 квадратных метра. Информация по пострадавшим не поступала", - проинформировали в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что огонь вспыхнул в отдельно стоящем гараже, где находились два грузовых автомобиля.
Тушение осложнялось высокой горючестью материалов, что создавало риск быстрого распространения огня. Однако возгорание удалось взять под контроль и предотвратить его дальнейшее развитие", - дополнили в МЧС.
Дополнено 26.01.2025, 11.39
Пожар ликвидировали на площади 256 квадратных метров. Пострадавших нет.
Ранее сообщалось о пожаре на нефтебазе в Жезказгане, в результате которого пострадали четыре человека.
25.01.2025, 16:17 98681
В ледовом дворце Almaty Arena произошел пожар Дополнено
Фото: Видео: telegram/112 KZ
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Алматы. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы в ледовом дворце Almaty Arena произошел пожар, сообщает пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
На первом этаже малого зала крытого катка города Алматы произошло возгорание спортивного инвентаря (...) Огнеборцам удалось ликвидировать пожар на площади 40 квадратных метров, не допустив распространения огня на смежные помещения", - проинформировали в министерстве.
Подчеркивается, что до прибытия пожарных подразделений посетители и персонал самостоятельно покинули помещения.
Дополнено 25.01.2025, 17.11
С места пожара в ледовом дворце Almaty Arena трое детей доставлены в больницу, сообщает пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Психологом ДЧС оказана экстренная психологическая помощь одному ребенку и трое детей доставлены бригадой Центра медицины катастроф МЧС в больницу", - заявили в МЧС.
Кроме того, для установления причины возгорания работает исследовательская испытательная пожарная лаборатория.
Дополнено 25.01.2025, 20.52
В пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуация города Алматы назвали возможные причины пожара в Almaty Arena, передает корреспондент агентства.
Для установления причины возгорания работают дознаватели и исследовательская испытательная пожарная лаборатория. Специалистами рассматривается ряд версий, что причиной пожара мог послужить поджог или детская шалость с огнем", - заявили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что пожар и взрыв произошли на нефтебазе в Жезказгане.
24.01.2025, 14:00 123046
В работе еGov.kz и сайтов госорганов произошел сбой из-за технических неполадок Дополнено
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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Технический сбой стал причиной неполадок в работе правительственных сайтов, портала и мобильного приложения eGov, а также может привести к сбою в работе ЦОНов и банков.
В связи с техническим сбоем по линии инфраструктуры серверного центра государственных органов наблюдается временная недоступность ряда сервисов, сопровождаемых АО "НИТ", - говорится в сообщении АО "НИТ".
По этой причине пользователи компонентов порталов eGov.kz, E-license, "Открытое правительство", "Единый интернет-портал государственных органов мобильного приложения eGov Mobile" и других проектов АО "НИТ" могут столкнуться с частичной недоступностью сервисов перечисленных систем.
Специалисты АО "НИТ" прилагают все усилия и работают над полным восстановлением работоспособности сервисов и планируют завершение работ в ближайшее время", - отметили в компании.
Также сообщается, что возможна временная недоступность оказания услуг в центрах обслуживания населения и получения государственных услуг в приложениях банков второго уровня.
Дополнено 24.01.2025, 15.00
В Министерстве цифрового развития сообщили, что работа сервисов, сопровождаемых АО "НИТ", включая портал eGov.kz, мобильное приложение eGov Mobile, порталы E-license и "Открытое правительство", "Единая платформа интернет-ресурсов государственных органов", а также сервис цифровые документы восстановлена.
Также восстановлен процесс получения государственных услуг в центрах обслуживания населения и в приложениях банков второго уровня.
В ведомстве также отметили, что проблемы в доступе к сервисам Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) носят глобальный характер и не связаны с техсбоем сервисов, сопровождаемых АО "НИТ". Аналогичные сбои зафиксированы во многих странах мира.
24.01.2025, 11:21 126236
В Алматы загорелось здание завода
Силами МЧС пожар ликвидирован
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Алматы. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Крупный пожар произошел на заводе в Турксибском районе Алматы, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
По прибытии в 10.00 установлено горение цеха открытым пламенем. Введены пожарные стволы, автоцистерны установлены на гидранты. Создан оперативный штаб, два участка тушения пожара", - сообщили в ведомстве.
По данным ведомства, пожар произошел в 2-этажном цехе по производству полиуретанового клея на площади 250 кв. м.
Тушение пожара осложнилось высокой горючей загрузкой и наличием легковоспламеняющихся жидкостей, токсичных веществ, обращающихся в производственном процессе цеха", - уточнили в МЧС.
В настоящее время пожар ликвидирован, его причина устанавливается.
Напомним, вчера в Павлодарской области полностью сгорела школа. Также вчера пожар произошел в парке аттракционов Шымкента. 16 января в Петропавловске загорелся стадион.
23.01.2025, 18:56 141181
В Павлодарской области полностью сгорела школа
Фото: ДЧС Павлодарской области
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Павлодар. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 23 января, в селе Буланбай в 9.00 загорелась школа. Одноэтажное здание 2010 года постройки выгорело полностью и восстановлению не подлежит, сообщает lifepvl.kz.
Жертв и пострадавших нет. Площадь пожара составила 153 квадратных метра. Визуальный осмотр школы показал, что в результате пожара здание полностью выгорело и восстановлению не подлежит", - сообщили в акимате Иртышского района.
По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание на рядом стоящем столбе. Из-за сильного ветра с порывами до 20 метров в секунду огонь перекинулся на здание.
Всего в школе обучается 20 учеников. На сходе жителей с участием акима района и руководителя облуправления образования решили, что дети продолжат учебу в помещении мини-центра, расположенного в селе.
Напомним, 4 января здание новой школы горело в Таразе.
23.01.2025, 15:52 145281
На птицефабрике в ЗКО от пастереллеза погибли 126 тысяч цыплят
Птица и яйца утилизированы
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Уральск. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Падеж кур на птицефабрике ТОО "Агрофирма АКАС" зафиксировали в конце декабря 2024 года. Ранее подобных случаев в области не было, сообщает издание "Мой город".
Исследования патологического материала от 31 декабря 2024 года показали положительный результат на пастереллез. Гибель птиц в ТОО "Агрофирма АКАС" составила 126 000 голов. По решению акима сельского округа Байконыс района Байтерек 31 декабря на территории птицефабрики ввели ограничительные мероприятия", - приводит издание сообщение управления ветеринарии ЗКО.
На территории птицефабрики яйца утилизировали (сожгли) вместе с тушами павших птиц. В птицеводческих помещениях провели механическую очистку и дезинфекцию.
Отмечается, что чаще всего пастереллезом птиц заболевает молодняк гусей, уток и кур.
23.01.2025, 14:34 147501
ДТП с участием сразу 19 автомобилей произошло в Карагандинской области
Предварительная причина аварии - несоблюдение скоростного режима и безопасной дистанции
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Караганда. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сразу 19 автомобилей столкнулись на трассе Екатеринбург - Алматы в Карагандинской области, сообщили в АО "НК "КазАвтоЖол".
Сегодня в 12.30 на 1630-м километре трассы Екатеринбург - Алматы между Карагандой и Балхашом произошло массовое ДТП с участием 19 автомобилей. На месте работают сотрудники МЧС и скорой помощи.
Предварительная причина ДТП - несоблюдение скоростного режима и безопасной дистанции.
По данным нацкомпании, движение на данном участке было открыто сегодня в 10.30 после улучшения погодных условий. Движение организовано под сопровождением сотрудников полиции Карагандинской области и "КазАвтоЖола". При этом отмечается, что участники массового ДТП не участвовали в колонном движении.
В ДП Карагандинской области сообщили, что в результате ДТП с различными травмами в медицинское учреждение доставлено 6 человек.
Напомним, в начале января массовое ДТП с участием 95 автомобилей произошло в Акмолинской области.
23.01.2025, 14:13 143501
Пять человек, в том числе трое детей, погибли при пожаре в частном доме в СКО
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Петропавловск. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Трое взрослых и два ребенка погибли при пожаре в частном доме в селе Ступинка Северо-Казахстанской области.
Информация о пожаре в частном доме в селе Ступинка поступила ночью на пульт "112". По прибытии спасателей дом был полностью охвачен огнем, в результате чего произошло обрушение кровли и потолочного перекрытия.
В ходе тушения на месте пожара обнаружены тела двух взрослых и троих детей, их личности устанавливают. Общая площадь пожара составила 104 квадратных метра", - сообщили в департаменте по ЧС Северо-Казахстанской области.
Причины пожара устанавливаются.
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