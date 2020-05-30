Пожар на складских помещениях в Алматы потушен

Алматы. 29 мая. Kazakhstan Today - Пожар на складских помещениях в Алматы ликвидирован в 17.11, передает Kazakhstan Today.
В 14.21 получили сообщение о возникновении пожара на складах. Склады - это частная собственность. Склад набит скутерами китайского производства. Квадроциклы, малогабаритные мотоциклы. Создалась большая температура", - рассказал начальник ДЧС города Алматы Серик Аубакиров.
По его словам, пожар охватил большую площадь.
Мы его локализовали на площади 1600 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет", - пояснил он.
Для снижения температуры был привлечена авиацию КЧС МВД. Работали две единицы авиации со сливными устройствами.
На пожаре работало более 100 человек, 24 единицы техники, 6 поливомоечных машин акимата, порядка 15 человек сотрудников полиции для оцепления", - добавил начальник ДЧС.
По информации пресс-службы ДЧС, пожар был ликвидирован в 17.11.
Серик Аубакиров также рассказал, что, скорее всего, на складах несколько арендаторов. Если на первом складе были квадроциклы, то на другом хранилась макулатура, вероятно, архивные документы, на третьем складе - упаковочные материалы.
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