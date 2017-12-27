Пожилому жителю Астаны грозит до 6 лет колонии за ложное сообщение о взрывном устройстве на вокзале

Астана. 27 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня ночью в старом здании железнодорожного вокзала Астаны искали взрывное устройство, передает Kazakhstan Today.

Сообщение о взрывном устройстве поступило на пульт 112 около часа ночи, сообщили в пресс-службе ДВД на транспорте.

"На место происшествия незамедлительно прибыли все службы экстренного реагирования. Было выставлено оцепление, с территории железнодорожного вокзала было эвакуировано около 150 человек, из них 50 работников железнодорожного вокзала и 100 пассажиров. В ходе осмотра взрывное устройство не обнаружено. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по статье 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан 64-летний мужчина. Им оказался ранее судимый житель Астаны. В настоящее время злоумышленник водворен в изолятор временного содержания", - прокомментировали в ДВДТ.

Отмечается, что вокзал работал в штатном режиме, задержки поездов не было.

Транспортная полиция напоминает, что статья 273 Уголовного кодекса РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма), предусматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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