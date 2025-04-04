03.04.2025, 11:04 16081
Преподаватель Академии гражданской защиты погиб в Кокшетау
Предварительная причина гибели - суицид
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Кокшетау. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Преподавателя Академии гражданской защиты имени М.Габдуллина МЧС Республики Казахстан обнаружили мертвым в Кокшетау.
По данным департамента полиции Акмолинской области, мужчина совершил суицид.
Зарегистрировано уголовное дело. Причины и обстоятельства выясняются", - сообщили в полиции.
Ранее полиция Жамбылской области возбудила уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства" по факту гибели сотрудника полиции. Его обнаружили мертвым на съемной квартире.
В феврале этого года 22-летний полицейский покончил с собой на посту в поселке Жасоркен Жамбылской области.
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03.04.2025, 18:23 10716
В Алматы насмерть сбили семилетнего мальчика
Возбуждено уголовное дело
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Алматы. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алмалинском районе Алматы насмерть сбили семилетнего мальчика, сообщает пресс-служба департамента полиции мегаполиса.
Водитель автомашины марки Jetour, следуя по улице Байзакова в северном направлении, южнее улицы Богенбай батыра, допустил наезд на 7-летнего мальчика, переходившего проезжую часть на восток в неустановленном месте. От удара пешехода отбросило на автомашину марки "Хюндай", что следовала в противоположную сторону. К огромному сожалению, от полученных травм мальчик скончался на месте происшествия", - сообщили в полиции.
Подчеркивается, что по факту ДТП, повлекшего смерть человека, управлением дознания ДП города Алматы возбуждено уголовное дело.
Ранее в Алматы семилетняя девочка погибла под колесами грузовика.
03.04.2025, 11:57 15211
Мужчину избили до смерти в Павлодаре
Подозреваемые задержаны по горячим следам
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Павлодар. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Двоих мужчин жестоко избили в одной из бань Павлодара, один из них скончался.
Видео избиения появилось в социальных сетях. На нем видно, как двое одетых посетителей зверски избивают двух раздетых мужчин руками и ногами, в том числе по голове.
Происшествие прокомментировали в полиции Павлодарской области.
Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. По горячим следам задержаны двое подозреваемых, водворены в ИВС. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные для объективного расследования всех обстоятельств и мотивов преступления", - сообщили в полиции.
Напомним, в Актобе 10 человек оказались на скамье подсудимых по делу об убийстве студента. Погибшего сначала изрезали ножом, а потом переехали на автомобиле.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
02.04.2025, 19:00 30781
На Байконуре задержали пытавшихся пробраться к "Буранам" иностранцев
Задержаны трое испанцев и австралиец
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Байконур. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На Байконуре задержали иностранцев, пытавшихся пробраться к зданию с советскими многоразовыми кораблями "Буран", сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Сегодня ночью в районе монтажно-заправочного комплекса кораблей "Буран" были задержаны трое испанцев и австралиец", - сказал собеседник агентства.
Задержанных допрашивают.
Напомним, в ноябре 2024 года двое граждан Франции и Германии задержаны возле космодрома Байконур после попытки сфотографировать ракету-носитель.
В июне 2024 года гражданин Франции погиб от обезвоживания, пытаясь незаконно попасть на территорию космодрома Байконур.
02.04.2025, 11:10 38396
Смерть беременной женщины в Жамбылской области: начато расследование
Главный врач и заведующий родильного отделения больницы отстранены от занимаемых должностей
Фото: pixabay.com
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Тараз. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК начал расследование после смерти беременной женщины в Шуйском районе Жамбылской области, сообщает пресс-служба Минздрава.
На период проведения расследования главный врач и заведующий родильного отделения межрайонной центральной больницы Шуйского района отстранены от занимаемых должностей. Исполняющий обязанности руководителя управления здравоохранения Жамбылской области Ерик Мусабаев привлечен к дисциплинарной ответственности, вынесен строгий выговор", - проинформировали в ведомстве.
В Минздраве заверили, что в отношении других лиц, допустивших нарушение стандартов и правил оказания медицинской помощи, будут также приняты меры дисциплинарного характера вплоть до увольнения.
Ранее в Абайской области погибли женщина и ее новорожденный ребенок.
01.04.2025, 11:36 60141
Полицейского обнаружили мертвым на съемной квартире в Таразе
Возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства"
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Тараз. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Тараза возбудила уголовное дело по факту смерти сотрудника полиции.
Информация о том, что тело погибшего обнаружил на съемной квартире ее владелец, появилась в соцсетях.
Происшествие прокомментировали в полиции Жамбылской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства". На место происшествия оперативно прибыли руководство департамента полиции и следственно-оперативная группа. Для установления всех обстоятельств и причин произошедшего проводятся все необходимые комплексные следственно-оперативные мероприятия", - сообщили в департаменте.
Напомним, в феврале этого года 22-летний полицейский покончил с собой на посту в поселке Жасоркен Жамбылской области.
01.04.2025, 08:22 64471
В Караганде водитель Audi выехал на тротуар и сбил двух пешеходов
Фото: скриншот из видео ДП
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Караганда. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде 31 марта около 23.00 водитель автомобиля Audi, двигаясь по проспекту Бухар Жырау в сторону улицы Дюсенбекова, превысил скоростной режим, не справился с управлением и выехал на тротуар, где совершил наезд на двух пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.
В результате дорожно-транспортного происшествия женщина-пешеход скончалась на месте, второй пешеход, а также водитель и пассажир автомобиля с различными травмами были госпитализированы в областную клиническую больницу", - проинформировали в полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.
28.03.2025, 20:18 183051
Двое рабочих пострадали при пожаре на Павлодарском нефтехимическом заводе
Фото: kmg.kz
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Павлодар. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Двое рабочих пострадали при пожаре на территории Павлодарского нефтехимического завода, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям региона.
Пожар ликвидирован (...) на площади 50 квадратных метров (...) Два работника 1989 и 1982 годов рождения были доставлены в больницу с ожогами, им оказана медицинская помощь, в госпитализации не нуждаются", - заявили в департаменте.
Подчеркивается, что на технологический процесс инцидент не повлиял.
Причина устанавливается", - добавили в ведомстве.
Ранее в Шымкенте потушили крупный пожар в кафе.
28.03.2025, 18:00 181206
Землетрясение в Жамбылской области: Токаев поручил оказать помощь в восстановлении соцобъектов и домов Дополнено
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил премьер-министру страны Олжасу Бектенову оказать помощь в восстановлении и ремонте социальных объектов, жилых домов после землетрясения в Жамбылской области, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал доклады акима Жамбылской области Ербола Карашукеева и министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова о положении дел в регионе после землетрясения", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что ситуация в области находится под контролем правительства.
Между тем в пресс-службе премьер-министра РК сообщили, что в Жамбылскую область направлена правительственная рабочая группа для анализа ситуации, принятия мер и оценки ущерба.
Премьер-министр поручил в приоритетном порядке держать на контроле ситуацию на социальных объектах, объектах жизнеобеспечения, дорожных коммуникаций, промышленных предприятиях. Кроме того, поручено увеличить количество мобильных групп по обследованию объектов, оценке и сбору данных на предмет наличия разрушений", - заявили в пресс-службе.
Дополнено 28.03.2025, 21.01
В Жамбылской области комиссия выявила трещины в зданиях социальных объектов и частных жилых домах, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям региона.
В командном центре МЧС и на базе ДЧС области развернут оперативный штаб, работает телефон горячей линии. Комиссией установлены трещины в 11 зданиях социальных объектов и 12 частных жилых домах в Меркенском районе и районе имени Рыскулова. Комиссия продолжает работу. Жертв и пострадавших нет", - заявили в ведомстве.
Напомним, 28 марта 2025 года ночью землетрясение зафиксировали в ряде районов Жамбылской области и в городе Таразе. После землетрясения в зданиях дома культуры, больницы и школы выявили трещины.
Днем жители Жамбылской области вновь ощутили подземные толчки.
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