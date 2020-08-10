При пожаре в многоэтажке Каскелена пострадали пять человек

В ДЧС Алматинской области рассказали, что сообщение о пожаре в девятиэтажном доме поступило в 00.24. В квартире на третьем этаже произошло возгорание домашних вещей и мебели.
На место вызова незамедлительно были направлены силы и средства из пожарной части Каскелена и ближайших районов, в том числе из Алматы.
Быстрому распространению пожара способствовала высокая горючая загрузка. На лестничных клетках создалось сильное задымление. Пути эвакуации с верхних этажей были отрезаны от выхода.
В ходе тушения 300 человек эвакуировали, 25 спасены. Пожар ликвидирован в 01.07, причина возгорания устанавливается.
В результате пожара пострадали пять человек: хозяин квартиры 1969 года рождения, его сын 1994 года рождения, их родственник 2009 года рождения - они получили ожоги. Еще двое соседей, 1984 и 2010 годов рождения, получили отравление продуктами горения. Все они госпитализированы в центральную районную больницу Карасайского района и в стационары Алматы.
В тушении пожара были задействованы 33 сотрудника и семь единиц техники от ДЧС Алматинской области и Алматы.
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