При столкновении двух иномарок на трассе Павлодар - Кызылорда пострадали четыре человека

Павлодар. 28 декабря. Kazakhstan Today - В среду на автодороге Павлодар - Кызылорда произошло столкновение "NissanSunny" под управлением 46-летнего жителя Южно-Казахстанкой области и "Toyota" под управлением 55-летнего жителя Экибастуза, передает Kazakhstan Today.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины "NissanSunny" от полученных травм скончался на месте. Четверо пассажиров из обеих автомашин в возрасте 19, 21, 66 и 82 лет с травмами госпитализированы в больницу. По данному факту начато досудебное расследование, сообщила пресс-служба ДВД Павлодарской области.

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