Жестокая драка в Семее: есть пострадавшие
Полиция начала досудебное расследование по фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и хулиганства
Семей. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - Жестокая массовая драка произошла в Семее, пострадал один из участников конфликта.
Видео происшествия опубликовал Instagram-паблик semey city.
На видео видно, как один из участников драки падает на землю без сознания после удара арматурой.
Происшествие прокомментировали в полиции.
Касательно распространяемой в социальных сетях видео драки информируем, что 20 января т.г. Затонским отделом полиции УП г. Семея начато досудебное расследование за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и хулиганство, совершенное группой лиц с применением предметов, приспособленных для причинения вреда здоровью", - сообщили в департаменте полиции области Абай.
В настоящее время виновные лица установлены, задержаны и водворены в изолятор временного содержания.
В полиции уточнили, что среди участников конфликта погибших нет.
Напомним, в начале января в Талдыкоргане задержали восьмерых участников массовой драки в кафе. В этот же день в результате групповой драки в Актобе двое подростков погибли от ножевых ранений.
В последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
В мае прошлого года в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения.
Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс.
В начале июля прошлого года в соцсетях появился видеоролик, на котором запечатлено нападение на мужчину с ребенком на руках в одном из торговых центров столицы. Стало известно, что напавший на мужчину с ребенком - профессиональный казахстанский боксер. По данному факту было начато досудебное расследование по статье 293 УК РК (Хулиганство).