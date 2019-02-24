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Пятилетний ребенок упал в колодец в Астане

15.02.2019, 15:07 29053
Пятилетний ребенок упал в колодец в Астане
Астана. 15 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня в Астане 10-классник спас пятилетнего ребенка, который во время прогулки с мамой упал в колодец, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в ДЧС Астаны, сегодня, в 11.30, на пульт 112 поступило сообщение о том, что ребенок 2014 года рождения, во время прогулки с мамой по улице Карасай батыра, упал в колодец глубиной 2 метра. 
 

До приезда спасателей ребенка вытащил ученик 10 класса школы №39. Пострадавший ребенок доставлен в Детскую городскую больницу №2, ученика спасатели отвезли домой", - проинформировали в ведомстве.

 

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