Сбежавшую из дома девушку из Талгара после пяти месяцев поисков обнаружили в Алматы

Талдыкорган. 26 января. Kazakhstan Today - Сбежавшую из дома девушку-подростка из Талгара после пяти месяцев поисков обнаружили в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Заявление о без вести пропавшей поступило в Талгарское РУВД в августе 2017 года от 53-летней женщины, являющейся матерью девушки. Районная полиция незамедлительно организовала поиски, которые осложнялись тем, что 16-летняя девушка с матерью не так давно прибыла из Кыргызстана и прописалась в Енбекшиказахском районе, но фактически там не проживала. В Казахстане у разыскиваемой не было ни знакомых, ни подруг, сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области.

Как позднее установили розыскники, несовершеннолетняя сбежала к родной тете и всё это время находилась под её присмотром на съёмной квартире в Алматы. Тётя пояснила, что девушку от родных она скрывала из жалости, так как племянница просила не выдавать её матери из-за якобы постоянных семейных конфликтов.

"В настоящее время несовершеннолетнюю доставили домой и передали в руки матери. Однако с учетом того, что девушка неоднократно сбегает из дома, сотрудники ювенальной полиции занимаются детальным выяснением причин и обстоятельств этих побегов для принятия соответствующих мер", - отметили в областной полиции.

Также выяснилось, что несовершеннолетняя, прибыв в Казахстан, не посещала школу, о чем поставлены в известность органы образования.

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