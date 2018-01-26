Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
26 января 2018
  • 17
  • :
  • 49
Все области
-24º Небольшая облачность
днем -8º    ночью -17º
17:00
.
Aнонс

Сбежавшую из дома девушку из Талгара после пяти месяцев поисков обнаружили в Алматы26.01.2018
Происшествия  12:14

Талдыкорган. 26 января. Kazakhstan Today - Сбежавшую из дома девушку-подростка из Талгара после пяти месяцев поисков обнаружили в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Заявление о без вести пропавшей поступило в Талгарское РУВД в августе 2017 года от 53-летней женщины, являющейся матерью девушки. Районная полиция незамедлительно организовала поиски, которые осложнялись тем, что 16-летняя девушка с матерью не так давно прибыла из Кыргызстана и прописалась в Енбекшиказахском районе, но фактически там не проживала. В Казахстане у разыскиваемой не было ни знакомых, ни подруг, сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области.

Как позднее установили розыскники, несовершеннолетняя сбежала к родной тете и всё это время находилась под её присмотром на съёмной квартире в Алматы. Тётя пояснила, что девушку от родных она скрывала из жалости, так как племянница просила не выдавать её матери из-за якобы постоянных семейных конфликтов.

"В настоящее время несовершеннолетнюю доставили домой и передали в руки матери. Однако с учетом того, что девушка неоднократно сбегает из дома, сотрудники ювенальной полиции занимаются детальным выяснением причин и обстоятельств этих побегов для принятия соответствующих мер", - отметили в областной полиции.

Также выяснилось, что несовершеннолетняя, прибыв в Казахстан, не посещала школу, о чем поставлены в известность органы образования.
Просмотров: 3211
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   происшествия
26.01.2018   12:14
Сбежавшую из дома девушку из Талгара после пяти месяцев поисков обнаружили в Алматы
26.01.2018   12:03
Фото: www.zakon.kz
Полицейские Павлодарской области устроили погоню за микроавтобусом с 12 пассажирами
26.01.2018   11:29
В Талдыкоргане водитель высадил девочку из автобуса из-за того, что к ней приставал пьяный мужчина
26.01.2018   11:23
Эксперты выявили ошибки врачей в деле о гибели трехлетней девочки в Караганде
26.01.2018   10:59
Фото телеканала КТК
В Китае по неизвестной причине задержали гражданина Казахстана
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today