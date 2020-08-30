Семья из четырех человек погибла в пожаре в СКО

Петропавловск. 29 августа. Kazakhstan Today - В Северо-Казахстанской области произошел пожар в частном доме, передает Kazakhstan Today.

Огонь полностью уничтожил дом и надворные постройки. На месте обнаружены тела членов семьи: 51-летних мужчины и женщины, 28-летнего мужчины и четырехлетнего ребенка.

Как сообщил временно исполняющий обязанности начальника департамента по ЧС Нурлан Атыгаев, следственно-оперативная группа устанавливает причину пожара и смерти людей. Будут назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

В эту же ночь в Петропавловске, по улице Рыжова, загорелся частный жилой дом. До прибытия пожарных взорвался газовый баллон. Огонь уничтожил кровлю, повредил веранду. На месте пожара обнаружили тело мужчины. Причина пожара и гибели мужчины устанавливаются.

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