Сердце остановилось: 12-летний мальчик скончался на улице в Актау

Фото: KAZAKHSTAN TODAY

АКТАУ. 13 АВГУСТА - В Актау прохожие обнаружили на улице 12-летнего мальчика без сознания. Ребенку вызвали скорую помощь, но спасти его не удалось, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

По словам директора станции скорой помощи Мангистауской области Айралбека Ширшикбаева, когда медики приехали, мальчик был уже мертв.

Бригада от поступления вызова доехала на место за девять минут. Осмотрели мальчика, но там была полная остановка сердца. Несмотря на это, фельдшеры проводили 30 минут сердечно-легочную реанимацию. У нас принято, что, если фельдшер находит труп, он делает эту процедуру, несмотря ни на что. Но, к сожалению, это было уже безрезультатно. Ребенка нашли на улице прохожие", - сообщил порталу Lada.kz Айралбек Ширшикбаев.

По предварительным данным, у ребенка остановилось сердце.





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