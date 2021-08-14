Сердце остановилось: 12-летний мальчик скончался на улице в Актау

Фото: KAZAKHSTAN TODAY
По словам директора станции скорой помощи Мангистауской области Айралбека Ширшикбаева, когда медики приехали, мальчик был уже мертв.
Бригада от поступления вызова доехала на место за девять минут. Осмотрели мальчика, но там была полная остановка сердца. Несмотря на это, фельдшеры проводили 30 минут сердечно-легочную реанимацию. У нас принято, что, если фельдшер находит труп, он делает эту процедуру, несмотря ни на что. Но, к сожалению, это было уже безрезультатно. Ребенка нашли на улице прохожие", - сообщил порталу Lada.kz Айралбек Ширшикбаев.
По предварительным данным, у ребенка остановилось сердце.
Ранее сообщалось, что в Актау подросток погиб от удара электрическим током. Также сообщалось, что в ЗКО 11-летний подросток случайно выстрелил в себя из карабина и скончался. В Темиртау 12-летний мальчик скончался после драки с подростками.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства