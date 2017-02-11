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Сильный ветер сорвал кровлю многоэтажного дома в Караганде10.02.2017
Происшествия  11:05

Караганда. 10 февраля. Kazakhstan Today - Накануне в Карагандинской было объявлено штормовое предупреждение. Ожидались сильные порывы ветра и мороз, что, собственно, и произошло. Сильными порывами ветра в Сортировке сорвало крышу с пятиэтажного дома.

Крыши лишились жильцы дома, расположенного на улице Жекебаева, 129. Площадь сорванной кровли составила 300 квадратных метров. Общая площадь кровли 1200 квадратных метров. Пострадавших нет, передает Kazakhstan Today.


Руководитель отдела благоустройства акимата Октябрьского района Сатпек Маулетбек рассказал, что жильцы дома покрыли часть крыши профильным настилом вместо шифера. Сильный ветер сорвал плохо закрепленный профлист.

В акимате проинформировали, что 9 февраля подняться на крышу и обследовать ее не представилось возможным из-за сильного ветра. Работы продолжатся сегодня, пишет портал ekaraganda.kz.
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