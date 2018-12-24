Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
24 декабря 2018
  • 21
  • :
  • 58
Новости регионов
Облачно
днем 4º    ночью 2º
17:00
.
Aнонс

Складское помещение с мебелью горело в Алмалинском районе Алматы24.12.2018
Происшествия  17:19

Алматы. 24 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня в Алмалинском районе Алматы горело складское помещение, передает Kazakhstan Today.

Сообщение о пожаре поступило в ДЧС Алматы в 12.54. Первые пожарные прибыли к месту вызова в 13.02.

"Как выяснилось, произошло горение мебели в деревянных коробках внутри одноэтажного складского помещения. Пожар локализован в 13.16 и ликвидирован в 13.51. Площадь пожара составила 170 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе ДЧС.

В ликвидации пожара были задействованы 46 человек личного состава и 13 единиц техники Службы пожаротушения города Алматы.
Просмотров: 4152
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   происшествия
24.12.2018   17:19
Складское помещение с мебелью горело в Алмалинском районе Алматы
24.12.2018   14:35
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая
24.12.2018   10:58
11-летний мальчик погиб от смертельных ожогов в селе Восточного Казахстана
24.12.2018   09:17
Фото из соцсетей
В атырауской многоэтажке девушка упала в шахту лифта во время его аварийной остановки
24.12.2018   08:56
В результате пожара на СТО в Шымкенте полностью уничтожен один автомобиль
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today