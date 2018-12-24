Складское помещение с мебелью горело в Алмалинском районе Алматы

Алматы. 24 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня в Алмалинском районе Алматы горело складское помещение, передает Kazakhstan Today.

Сообщение о пожаре поступило в ДЧС Алматы в 12.54. Первые пожарные прибыли к месту вызова в 13.02.

"Как выяснилось, произошло горение мебели в деревянных коробках внутри одноэтажного складского помещения. Пожар локализован в 13.16 и ликвидирован в 13.51. Площадь пожара составила 170 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе ДЧС.

В ликвидации пожара были задействованы 46 человек личного состава и 13 единиц техники Службы пожаротушения города Алматы.

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