Следовавший из Антальи в Шымкент самолет вынужденно сел в Актау из-за дебошира на борту

Актау. 26 августа. Kazakhstan Today - Самолет, летевший из Антальи в Шымкент, совершил вынужденную посадку в Актау из-за дебошира на борту, передает Kazakhstan Today.

В аэропорту Актау 24 августа в 00.30 совершил вынужденную посадку самолет рейса №477 сообщением Анталья - Шымкент. Причиной посадки стало неадекватное поведение жителя Шымкента Х., 1981 года рождения. Пассажир был снят с рейса и передан сотрудникам линейного отдела полиции. Экспертиза выявила у него алкогольное опьянение легкой степени. В отношении дебошира составлен административный протокол по статье 434 (Мелкое хулиганство) КоАП РК, пишет " Лада ".

"Между ним и рядом сидящим пассажиром произошел спор. Х. вел себя некорректно, кричал, на требования бортпроводницы не реагировал. Командир воздушного судна принял решение посадить самолет в аэропорту Актау. По данному факту собраны материалы, административным судом Актау было вынесено постановление об аресте Х. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания", - прокомментировал начальник линейного отдела внутренних дел Актау Сериккали Кужиев.

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