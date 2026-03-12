Сотрудник ДЧС области Жетысу погиб при спасении рыбака
В ходе проведения спасательных работ лед снова треснул. В результате этого погиб начальник караула пожарной части № 11 отдела по чрезвычайным ситуациям Панфиловского района, майор гражданской защиты Дамир Таиржанович Таранов", - сообщили в ДЧС.
В Астане сильный ветер повредил фасад жилого комплекса
11 марта около 17.00 в результате сильного ветра произошло отслоение утеплителя от фасада ЖК "Айка". Дом 2015 года постройки. Пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе акимата Астаны.
В соответствии со статьей 34 закона РК "О жилищных отношениях" собственники квартир обязаны нести бремя содержания принадлежащего им общего имущества кондоминиума, к которому относятся фасады, подъезды, вестибюли, холлы, коридоры, лестничные марши и площадки, лифты, крыши, козырьки (навесы) входных групп, чердаки, технические этажи, подвалы, общедомовые инженерные системы и оборудование", - проинформировали в акимате.
В Аксу из-за сильного ветра обвалилась часть трубы на заводе
Пострадавших нет. Инцидент носит локальный характер и не повлиял на производственный процесс. Техническое обследование данного объекта проводилось в установленные сроки - в 2023 году", - заверили в пресс-службе.
До 11 человек выросло число погибших в результате взрыва в кафе Щучинска
Кокшетау. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Еще двое пострадавших в результате взрыва в кафе в Щучинске скончались в больнице, сообщили корреспонденту ИА "Kazakhstan Today" в управлении здравоохранения Акмолинской области.
"Несмотря на все усилия врачей, скончались еще двое крайне тяжелых пациентов, пострадавших от взрыва в Щучинске: 8 марта скончался пациент в реанимации стационара "Авиценна-Бурабай", а 9 марта ушла из жизни пациентка, проходившая лечение в Акмолинской многопрофильной областной больнице Кокшетау", - проинформировали в управлении.
Отмечается, что врачи продолжают упорную борьбу за жизни остальных пострадавших.
Напомним, министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Чингис Аринов сообщил, что предварительной причиной взрыва в кафе "Центр плова" в Щучинске могло стать нарушение использования газовых баллонов.
Как сообщалось ранее, взрыв с последующим возгоранием произошел 26 февраля в кафе, пристроенном к пятиэтажному жилому дому. Пострадали 28 человек, из них 13 были госпитализированы, восемь после оказания медицинской помощи отпущены домой. Семь человек погибли на месте. Спасены 10 человек. Позже в больнице скончались еще двое пострадавших.
В Петропавловске спасатели эвакуировали более 100 человек при пожаре в многоэтажке
Возгорание произошло в квартире на четвертом этаже. На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС. В ходе спасательных работ по лестничному маршу с применением спасательных колпаков из задымленного подъезда были спасены 27 человек, в том числе 15 детей. Кроме того, из дома были эвакуированы 76 человек, среди них 23 ребенка", - говорится в сообщении.
Военнослужащий погиб в области Абай
5 марта в области Абай в результате нарушения мер безопасности при эксплуатации военной техники военнослужащий контрактной службы получил травмы, несовместимые с жизнью. По данному факту проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте происшествия работают представители компетентных органов", - цитирует издание пресс-службу регионального гарнизона.
Предварительную причину взрыва в кафе Щучинска назвали в МЧС
На юге Казахстана четыре человека погибли от отравления газом Дополнено
В настоящее время мы возбудили уголовное дело по статье 306 Уголовного кодекса. Работает следственно-оперативная группа следственного управления департамента полиции города Шымкента", - заявил Санжар Адилов.
Мы назначили комплексную экспертизу, которая нам даст ответ на причину и далее мы определим круг подозреваемых лиц по данному делу", - добавил вице-министр.
В ходе обследования аварийной бригадой предварительно установлено, что возможной основной причиной отравления угарным газом стало отсутствие тяги в дымоходе проточного водонагревателя, который был самовольно установлен без соответствующего разрешения. Также выявлено отсутствие вентиляционного канала. При этом договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО), а также акт обследования дымовых и вентиляционных каналов не были предоставлены", - сказано в сообщении.
Число пострадавших в результате пожара в детском развлекательном центре в Семее выросло до 11
