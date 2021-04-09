Спасатели откачивают талую воду в 11 поселках близ Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - Спасатели Акмолинской области и Нур-Султана проводят аварийно-спасательные работы по откачке талой воды из трех жилых домов в селе Коянды , передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали, подтопление домов и дворовой территории произошло из-за интенсивного таяния снега и скопления талых вод.

Работы проводятся как силами ДЧС, так и местными исполнительными органами. Для этих целей задействованы 49 человек, 17 единиц техники, 9 мотопомп. Кроме того, ведутся работы по откачке талых вод в поселках Талапкер, Караоткель, Коянды, Арайлы, Каражар, Кызылжар, Акмол, Косшы, Кабанбай батыр, Кызылсуат и Жарлыколь Целиноградского района", - сказал Талгат Уали.

По его информации, сегодня утром из Нур-Султана вылетел вертолет АО "Казавиаспас" МИ-869 для мониторинга паводковой обстановки. Вертолет пролетит по маршруту Вячеславское водохранилище - Коянды - Ильинка - Преображенский контррегулятор. На борту вертолета находятся представители ДЧС, акимата Акмолинской области, Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, РГП "Казгидромет".

Ситуация находится под контролем начальника ДЧС Акмолинской области Нурлана Атыгаева и местных исполнительных органов. В Акмолинской области для недопущения подтоплений от таяния снега в населенных пунктах проводятся мероприятия по вывозу снега, всего по области вывезено 447 813,76 кубометров снега, произведена откачка 177 921,8 кубометров талой воды, набрано и уложено 13 482 мешков с инертным материалам, укреплено 2511 метров дамб, очищено 128 084,61 метров водоотводных каналов и арыков, обустроено 2099 метров каналов и арыков", - отметили в МЧС.

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