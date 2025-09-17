Спасатели рассказали о сложностях ликвидации пожара на полигоне ТБО в Алматинской области

Фото: Кадр из видео

Конаев. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В ДЧС Алматинской области - В ДЧС Алматинской области рассказали , с какими трудностями столкнулись спасатели при ликвидации пожара на мусорном полигоне.





Очаги находятся глубоко под землей, горение происходит не только на поверхности, но внутри отходов, на глубине до 10 метров, поэтому тление сохраняется. Внутри полигона поддерживается высокая температура, поэтому происходит длительное тление. При длительном разложении мусора образуется метан, который поддерживает непрерывное внутреннее тлеющее горение. Более того, поверхность полигона нестабильна, есть риск провалов, в связи с чем маневренность тяжелой техники ограничена", - рассказали в ДЧС.





В настоящее время в тушении задействованы порядка 150 человек и более 70 единиц техники ДЧС Алматинской области и города Алматы, воинской части 28237 села Узынагаш, "Казселезащиты", службы спасения МЧС Алматы, ДП и МИО. Также дополнительно следуют силы и средства МЧС с техникой, пожарно-насосные станции (ПНС), аварийно-спасательные автомобили (АР), бульдозеры, тралы и другая специализированная техника.





В ведомстве добавили, что ситуация находится под контролем МЧС. Угрозы распространения огня на близлежащие территории нет.



