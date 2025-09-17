В Куньмине открылся Форум регионального сотрудничества 2025 года по повестке дня "Один пояс, один путь"В Куньмине открылся Форум регионального сотрудничества 2025 года по повестке дня "Один пояс, один путь"
16.09.2025, 15:20 23491
Спасатели рассказали о сложностях ликвидации пожара на полигоне ТБО в Алматинской области
Фото: Кадр из видео
Рассказать друзьям
Конаев. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В ДЧС Алматинской области рассказали, с какими трудностями столкнулись спасатели при ликвидации пожара на мусорном полигоне.
Очаги находятся глубоко под землей, горение происходит не только на поверхности, но внутри отходов, на глубине до 10 метров, поэтому тление сохраняется. Внутри полигона поддерживается высокая температура, поэтому происходит длительное тление. При длительном разложении мусора образуется метан, который поддерживает непрерывное внутреннее тлеющее горение. Более того, поверхность полигона нестабильна, есть риск провалов, в связи с чем маневренность тяжелой техники ограничена", - рассказали в ДЧС.
В настоящее время в тушении задействованы порядка 150 человек и более 70 единиц техники ДЧС Алматинской области и города Алматы, воинской части 28237 села Узынагаш, "Казселезащиты", службы спасения МЧС Алматы, ДП и МИО. Также дополнительно следуют силы и средства МЧС с техникой, пожарно-насосные станции (ПНС), аварийно-спасательные автомобили (АР), бульдозеры, тралы и другая специализированная техника.
В ведомстве добавили, что ситуация находится под контролем МЧС. Угрозы распространения огня на близлежащие территории нет.
Ранее сообщалось, что ночью из-за сильного задымления и ухудшения видимости на прилегающей трассе было введено ограничение движения транспорта.
новости по теме
17.09.2025, 08:44 2746
Третьи сутки тушат пожар на мусорном полигоне в Алматинской области
Фото: МЧС
Рассказать друзьям
Конаев. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Продолжаются работы по ликвидации пожара на мусорном полигоне в Алматинской области, сообщили в пресс-службе МЧС РК.
По поручению министра по чрезвычайным ситуациям генерала-майора Чингиса Аринова, вчера вечером на место происшествия прибыл председатель Комитета противопожарной службы Ерлан Турегелдиев. Координация действий ведется как на месте, так и из Командного центра МЧС. На полигоне развернут оперативный штаб, который осуществляет управление и мониторинг хода ликвидационных работ в круглосуточном режиме.
Создано шесть участков тушения. На месте пожара организована бесперебойная подача воды с установкой АНР (автомобиль насосный рукавный) на открытый водоисточник - реку Терен-Кара с прокладкой магистральной линии. Задействовано шесть единиц техники: автомобиль насосный рукавный и пять автоцистерн. На ликвидацию подано 11 стволов и один переносной лафетный ствол", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что тушение пожара осложняется пожарной нагрузкой, глубиной тления на 10 метрах, изменением направления ветра.
К ликвидации возгорания дополнительно привлечены силы и средства ДЧС Алматы, Шымкента, области Жетысу, Абай, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской областей, военнослужащие воинской части 52859 имени Мартбека Мамраева и 68303 имени Касыма Кайсенова МЧС. Всего задействовано более 200 человек личного состава и более 90 единиц техники", - уточнили в МЧС.
Отмечается, что днем и ночью спасатели проводят засыпку очагов инертными материалами с последующим уплотнением грунта. "Данный метод позволит полностью перекрыть доступ кислорода к тлению и обеспечить окончательное устранение возгорания", - пояснили в министерстве.
Напомним, вчера днем жители Алматы стали жаловаться на задымленность и запах гари. В ДЧС города сообщили, что задымленность вызвана пожаром на мусорном полигоне в Алматинской области. По данным Казгидромета, в городе наблюдалось незначительное превышение предельно-допустимой концентрации химических веществ.
По прогнозу "Казгидромета", сутки 17 сентября, ночью 18 сентября метеорологические условия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере Алматы. В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха. Предупреждение 1-й, 2-й, 3-й степени НМУ отсутствует.
В тоже время в ДЧС Алматинской области рекомендуют жителям Алматинской области по возможности ограничить пребывание на улице, использовать маску или марлевую повязку, закрывать окна и двери.
16.09.2025, 10:12 32836
Пожарные продолжают ликвидировать возгорание на мусорном полигоне в Алматинской области
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
Конаев. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Пожарные продолжают ликвидировать возгорание на мусорном полигоне в Алматинской области, тушение пожара осложняется пожарной нагрузкой, сообщили в пресс-службе МЧС РК.
Тление происходит на глубине более 10 метров, изменяющийся порывистый ветер и наличие лакокрасочных изделий усиливает распространение огня и затрудняет работу пожарных", - проинформировали в ведомстве.
В МЧС сообщили, что "предприятие, эксплуатирующее данный полигон ТБО, дважды привлекалось к административной ответственности за нарушения в области экологической и пожарной безопасности".
В соответствии с требованиями правил пожарной безопасности ответственность за их несоблюдение несут собственники объектов, а также руководители организаций и лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом", - уточнили в министерстве.
Ситуация находится на контроле МЧС. Угрозы распространения огня на близлежащие территории нет, добавили в МЧС.
Ночью в связи с сильным задымлением и ухудшением видимости на прилегающей трассе было введено ограничение движения транспорта. Возобновить движение планировалось в 07.00, сообщили в НК "КазАвтоЖол".
15 сентября 2025 года в 22.30 в Алматинской области, на участке автомобильной дороги республиканского значения Алматы - Талдыкорган - Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ (км 29-38, от моста Байсерке до моста Али), введено временное ограничение движения для всех видов автотранспорта. Причина - возгорание на прилегающем полигоне, сопровождающееся сильным задымлением и ухудшением видимости", - говорится в сообщении компании.
15.09.2025, 20:46 48161
В Алматы грузовик на скорости врезался в газовую опору
Водитель госпитализирован
Рассказать друзьям
Алматы. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В понедельник, 15 сентября, в Бостандыкском районе в 16.40 водитель Skacman, следуя по улице Ушкемпирова в северном направлении, не справился с управлением и допустил наезд на опору газовой трубы, а также дерево, после чего грузовик опрокинулся, сообщает пресс-служба департамента полиции Алматы.
Водитель грузовика с телесными повреждениями доставлен в одну из больниц города. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники управления полиция Бостандыкского района.
Напомним, 14 сентября десять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Алматы - Өскемен вблизи поселка Көлбай.
15.09.2025, 17:30 53276
Десять человек погибли в ДТП в Жетысуской области: подросток не имел водительских прав
В 2025 году выявлено на 20% больше нарушений ПДД, которые могли повлечь ДТП с тяжкими последствиями
Рассказать друзьям
Астана. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха на заседании правительства высказался о дорожно-транспортном происшествии на трассе Алматы - Өскемен в Жетысуской области, в результате которого погибли десять человек, передает корреспондент агентства.
Буквально вчера в Жетысу подросток без прав совершил ДТП с двумя автомашинами. Погибли 10 человек. В области перекрыта только половина маршрутов патрулирования. С акимами решаем этот вопрос. Ряд регионов готов увеличить штаты", - сообщил он.
Как отметил Игорь Лепеха, ежегодно на дорогах страны в ДТП погибают более 2 тысяч человек, свыше 20 тысяч получают увечья.
В текущем году уже выявлено: на 20% больше нарушений ПДД, которые могли повлечь ДТП с тяжкими последствиями; на 16% - фактов выезда на встречную полосу; задержано 16,6 тысячи пьяных водителей", - заявил он.
По его словам, с 2014 года у полиции нет компетенции по остановке транспорта для профилактической работы.
Водители расценивают это как беспричинную остановку. В результате - любой пьяный водитель без документов или подросток уверен, что его не остановят, если он будет ехать без видимых нарушений. Хотя во всех развитых странах есть практика остановки транспорта для профилактики нарушений", - сообщил Игорь Лепеха.
Кроме того, заявил он, отмечается нехватка штатов патрульных и служебного автотранспорта.
Как подчеркнул Игорь Лепеха, для повышения порядка на дорогах:
- увеличили маршруты патрулирования;
- проводят ОПМ и отработки.
- с сегодняшнего дня начали ОПМ "Безопасная дорога";
- ввели контроль за движением с помощью дронов;
- расширяют сеть автоматических камер;
- устанавливают на патрульные авто встроенные радары. Используют метод "скрытого" патрулирования;
- ввели контроль средней скорости на республиканских трассах. Охвачено 8 дорог протяженностью 1900 километров.
Есть эффект. Число погибших в ДТП на них уже снизилось на 11%", - добавил он.
Напомним, вчера десять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Алматы - Өскемен вблизи поселка Көлбай.
15.09.2025, 14:57 57171
Семеро шестиклассников получили химические ожоги в Павлодаре
Школьники устроили футбол с бутылкой, куда засыпали средство для прочистки труб
Рассказать друзьям
Павлодар. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Семеро учеников 6-го класса павлодарской школы № 37 были доставлены в больницу с химическими ожогами.
По информации, распространенный в соцсетях, шестиклассники устроили игру в футбол с бутылкой с водой, куда засыпали средство для прочистки труб. В результате химической реакции бутылка взорвалась.
Инцидент прокомментировала уполномоченный по правам ребенка Павлодарской области Сауле Шакенева.
Семеро учащихся шестого класса доставлены в областную детскую больницу с термическими ожогами кистей рук, лица, глаз. Медицинская помощь оказана в полном объеме. Серьезных травм нет", - сообщила омбудсмен.
В ДЧС области проинформировали, что инцидент произошел 15 сентября, вызов поступил в 12.49.
Ранее сообщалось, что у двух детей в Павлодарской области диагностировали опасное заболевание.
15.09.2025, 10:53 62966
Возгорание на мусорном полигоне ликвидируют в Алматинской области
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
Конаев. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На территории полигона твердых бытовых отходов вблизи села Али в Алматинской области произошло возгорание мусора, сообщили в пресс-службе МЧС РК.
На месте тушения проводятся работы по рекультивации земли, засыпке грунтом и тушению пожара. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. В ликвидации пожара задействованы силы и средства ДЧС, местных исполнительных органов и департамента полиции", - уточнили в ведомстве.
14.09.2025, 12:25 92421
В Алматы пассажиры автобуса устроили драку возле остановки
Каждый из участников конфликта арестован на 5 суток
Рассказать друзьям
Алматы. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы трое пассажиров автобуса устроили драку возле остановки, передает корреспондент агентства.
Участники инцидента были установлены и за совершение мелкого хулиганства привлечены к ответственности. Решением специализированного межрайонного административного суда города Алматы каждый из участников конфликта подвергнут административному аресту сроком на 5 суток", - заявили в ДП мегаполиса.
Ранее в Сети распространилось видео конфликта.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазу парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
14.09.2025, 12:12 92256
Десять человек погибли в результате ДТП на трассе Алматы - Өскемен
Рассказать друзьям
Талдыкорган. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Десять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Алматы - Өскемен вблизи поселка Көлбай в области Жетісу, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
По предварительным данным, водитель автомашины Nissan Cefiro выехал на встречную полосу, где допустил касательное столкновение с автомашинами ВАЗ-2114 и Chevrolet Cobalt. В результате ДТП на месте погибли 10 человек. Один пассажир с различными травмами госпитализирован", - заявили в полиции.
Подчеркивается, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
Проводится досудебное расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавили в пресс-службе.
Дополнено 14.09.2025, 19.45
На трассе Караганда - Каркаралинск, вблизи поселка Шешенкара, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли пять человек, сообщает управление полиции Бухар-Жырауского района.
По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля Ford Mondeo, двигаясь в направлении Караганды, при выполнении обгона грузового автомобиля выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Changan. В результате аварии на месте погибли 38-летний водитель Changan и его пассажир, а также трое пассажиров Ford Mondeo. Еще двое участников ДТП из обоих автомобилей с различными травмами доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что по факту возбуждено уголовное дело.
Водитель Ford Mondeo водворен в изолятор временного содержания. Следствие продолжается", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Мангистауской области в результате ДТП погибли десять человек.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
17.09.2025, 07:19 17.09.2025, 08:442061Третьи сутки тушат пожар на мусорном полигоне в Алматинской области 17.09.2025, 09:391181Пожар на мусорном полигоне: в Алатау объявят ЧС техногенного характера 12.09.2025, 17:50279621В Казахстане пройдет учение "Айбалта-2025": граждан просят сохранять спокойствие 12.09.2025, 12:34260476Полиция усилила контроль за общественным правопорядком по всему Казахстану 12.09.2025, 16:14257796Жители Казахстана смогут оформить сделку купли-продажи жилья онлайн 12.09.2025, 11:47254371Вынесен приговор по делу о хищении средств по программе Damu Bala в области Абай 13.09.2025, 10:17246781Опасное заболевание диагностировали у двух детей в Павлодарской области 08.09.2025, 12:01589081Новые правила медосвидетельствования введут в Казахстане с 16 сентября 09.09.2025, 11:27522056Токаев назначил двух помощников и советника президента 09.09.2025, 10:28517516На канале имени Сатпаева устанавливают восемь новых трансформаторов 09.09.2025, 10:48513471Правительство и Нацбанк планируют снизить уровень инфляции до 5-6% 09.09.2025, 11:38495401Центр обработки данных КГД появится в Казахстане
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане за последний год был значительным. При этом в 2026 году тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20–30% в стране. Считаете ли вы, что государство должно сдерживать рост тарифов?