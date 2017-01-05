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Три человека погибли в результате столкновения Opel и КамАЗа в Мангистауской области04.01.2017
  • Фото: http://www.lada.kz/
Происшествия  09:18

Актау. 4 января. Kazakhstan Today - Три человека погибли в результате столкновения Opel и КамАЗа на трассе Шетпе-Беки в Мангистауской области.

Авария произошла 3 января в 25 километрах от Шетпе. При столкновении автомашины Opel и КамАЗа трое человек погибли на месте, одна женщина госпитализирована в Мангистаускую районную больницу, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила фельдшер-диспетчер санитарной авиации Мангистауской областной больницы Айткуль Улыкпанова, вызов поступил в 19.00. "Погибшие - мужчины 1959 и 1963 годов рождения и женщина 1959 года рождения. На место происшествия выехала бригада санавиации в составе травматолога, реаниматолога и фельдшера. Пострадавшая женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации Мангистауской районной больницы. У нее закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, множественные переломы ребер, постгеморрагический и посттравматический шок тяжелой степени, открытый перелом верхней конечности. Вопрос о ее транспортировке в областную больницу будет решаться на месте", - прокомментировала она.

По неподтвержденным данным, водитель КамАЗа скрылся с места происшествия, пишет Lada.kz.
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Фото: http://www.lada.kz/
Три человека погибли в результате столкновения Opel и КамАЗа в Мангистауской области
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