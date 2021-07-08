Три участника несанкционированного митинга задержаны в Алматы

АЛМАТЫ. 7 ИЮЛЯ - В Алматы полиция Бостандыкского района задержала трёх участников несанкционированного митинга, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

6 июля 2021 года, несмотря на неоднократные предупреждения, группой лиц был организован несанкционированный митинг. Невзирая на неоднократные разъяснения о противоправных действиях, собравшиеся предприняли попытку провести шествие с использованием мегафона и другой атрибутики. В этой связи они были блокированы сотрудниками полиции. Необходимо отметить, что правонарушители оказывали неповиновение сотрудникам полиции, бросали в них разные предметы, грубо нарушили общественный порядок и проявили неуважение к обществу", - сообщили в управлении полиции Бостандыкского района.

Три нарушителя порядка были доставлены в органы внутренних дел. Двое из них привлечены к административной ответственности за хулиганство и арестованы на 10 суток. Еще один задержанный освобождён от ответственности по состоянию здоровья", - сообщил начальник управления Думан Аухадиев.

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